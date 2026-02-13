"Vi se ovdje bavite važnim, neki bi rekli ključnim pitanjima, odnosno onim što bi trebalo činiti snažne temelje hrvatsko-gruzijskih odnosa”, poručio je predsjednik na otvaranju, jer “na dinamiku ekonomskih odnosa ne utječu samo dobre želje nas političara već izravna suradnja vas, gospodarstvenika, ljudi koji proizvode, stvaraju, trguju, razmjenjuju”.