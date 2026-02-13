Dimenzije hrvatske gospodarske politike određuje Europska unija, ali u hrvatskom je interesu osvijestiti da postoji i svijet izvan nje, ocijenio je hrvatski predsjednik Zoran Milanović na sastanku s gruzijskim i hrvatskim poduzetnicima u petak u Tbilisiju.
"Vi se ovdje bavite važnim, neki bi rekli ključnim pitanjima, odnosno onim što bi trebalo činiti snažne temelje hrvatsko-gruzijskih odnosa”, poručio je predsjednik na otvaranju, jer “na dinamiku ekonomskih odnosa ne utječu samo dobre želje nas političara već izravna suradnja vas, gospodarstvenika, ljudi koji proizvode, stvaraju, trguju, razmjenjuju”.
„Hrvatski ekonomski interesi nedvojbeno stoje i u sve intenzivnijoj suradnji s gospodarskim partnerima izvan Europske unije, među kojima je i Gruzija”, rekao je Milanović, napomenuvši da je Europska unija i dalje strateška vanjsko-politička orijentacija Hrvatske.
Milanović je govorio na Hrvatsko-gruzijskom poslovnom forumu kojem je nazočila i domaća ministrica gospodarstva Mariam Kvrivišvili, a u prilog obostranom interesu za suradnju Ured predsjednika naveo je u priopćenju da je na forumu je sudjelovalo gotovo 70 tvrtki te kavkaske zemlje.
Ured navodi da se u razdoblju od 2021. do 2024. hrvatski izvoz u Gruziju povećao gotovo 150 posto, stoga “objektivni uvjeti za daljnji rast nedvojbeno postoje”, izrazivši nadu da će prisutnost predstavnika vodećih hrvatskih tvrtki kao što su Končar, Podravka, Kraš, Franck i Sanoa, uroditi gospodarskim plodom.
Iako je suradnja dviju prijateljskih zemalja i dalje skromna, već postojeće gospodarske veze “moraju i mogu biti bolje, jače i tješnje”, potaknuo je hrvatski predsjednik.
Predsjednik je istaknuo Gruziju kao važnog partnera jer njeno gospodarstvo zadnjih nekoliko godina bilježi kontinuiran i ubrzan rast, što je nazvao velikim postignućem “zbog poremećaja u regionalnoj trgovini, logistici i energetskim tokovima uzrokovanih ruskom agresijom na Ukrajinu“, dodao je.
“Veća produktivnost je ključ kvalitetnijeg života svih nas, stoga vaš susret nije tek popratna manifestacija susreta na najvišoj razini", zaključio je predsjednik Milanović svoje obraćanje na forumu, čime je završio dvodnevni službeni posjet toj bivšoj sovjetskoj republici.
