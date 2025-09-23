Milanović u New Yorku: Palestinu treba priznati, to nije nagrada Palestincima, to je njihovo pravo

'Od govora predsjednika Trumpa ne očekujem ništa, on će biti protiv priznavanja Palestine, to je jasno. Zašto je to tako, to mi je već teže razumjeti. Kako je to u interesu SAD-a da na ovaj način podržava cionistički režim? Do 1991. godine razumijem - zbog hladnog rata. Ali, sve što se događalo nakon toga je na štetu SAD-a. Americi to ne čini dobro, pogotovo u sigurnosnom smislu', poručio je hrvatski predsjednik.