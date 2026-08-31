Miletić: Istarska županija odgovorila je na višemjesečne prozivke o pronevjeri novca

Na pitanje novinara koliko ga zabrinjava mogućnost da se slučaj Gospić dogodi i u Istri, Miletić je istaknuo kako se taj slučaj ne može usporediti jer se radi o Centru za gospodarenje otpadom koji ima sve potrebne okolišne dozvole i koji radi u skladu sa zakonom, a ono što se dogodilo u Gospiću su kriminalne radnje i nezakonito odlaganje otpada i ne prikazivanje strukture otpada.