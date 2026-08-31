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Miletić: Istarska županija odgovorila je na višemjesečne prozivke o pronevjeri novca
Istarski župan Boris Miletić komentirajući u ponedjeljak revizijsko izvješće o poslovanju Istarskog veleučilišta za 2024. rekao je da je revizija pokrenuta kako bi se utvrdile sve činjenice, osigurala transparentnost te pokazalo da se u vezi s poslovanjem Istarskog veleučilišta ništa ne skriva.
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Istarska županija time je, naveo je Boris Miletić, konkretno i činjenično odgovorila na višemjesečne prozivke o pronevjeri novca, nenamjenskom i prekomjernom trošenju te brojnim sudskim postupcima.
"Revizija nije utvrdila ništa što bi potvrdilo takve tvrdnje i to treba jasno reći jer je riječ o ozbiljnim optužbama. Dakle, ponavljam - revizija je utvrdila da novac nije nestao, da sredstva nisu nenamjenski korištena, da nema fiktivnih računa i da dekan nije ostvario osobnu korist", kazao je župan na mjesečnoj konferenciji za novinare u Puli.
Podsjetio je da je revizija utvrdila određene propuste, a kao ključni propust, zbog kojeg je u konačnici dano negativno mišljenje, navodi se postupanje vanjskog računovodstvenog servisa i naknadno otključavanje već zaključene poslovne godine 2024.
"Ne umanjujemo utvrđene propuste niti od njih bježimo. Sve preporuke revizije prihvaćene su bez iznimke, većina je već provedena, a preostale su u postupku provedbe", poručio je Miletić.
Dodao je da je ulaskom Istarskog veleučilišta u riznicu Istarske županije dodatno ojačan nadzor nad financijskim poslovanjem te je onemogućeno ponavljanje takvog propusta.
Župan očekuje da Veleučilište nastavi poslovati odgovorno, zakonito i transparentno
Župan je podsjetio i da je tijekom mandata dekana Daglasa Korace ukinuta zabrana upisa studenata na Veleučilište te da je Veleučilište uspješno prošlo postupak reakreditacije koji je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje.
"Kao osnivač, očekujem da se sve preporuke provedu u najkraćem mogućem roku te da Veleučilište nastavi poslovati odgovorno, zakonito i potpuno transparentno. Istarsko veleučilište za nas je važna ustanova i nastavit ćemo podupirati njegov razvoj, ali i inzistirati na najvišim standardima upravljanja. To je načelo kojim se vodi Istarska županija i koje bez iznimke vrijedi za sve ustanove kojima je Županija osnivač“, istaknuo je Miletić.
Govoreći o daljnjem razvoju Istarskog veleučilišta, župan je izrazio posebno zadovoljstvo početkom radova na rekonstrukciji i obnovi zgrade Istraživačkog centra METRIS u Puli. Cjelokupni projekt, koji obuhvaća i nabavu specijalizirane i najsuvremenije opreme, vrijedan je više od deset milijuna eura, pri čemu je više od devet milijuna eura bespovratnih sredstava osigurano iz Fonda za pravednu tranziciju.
Na pitanje novinara koliko ga zabrinjava mogućnost da se slučaj Gospić dogodi i u Istri, Miletić je istaknuo kako se taj slučaj ne može usporediti jer se radi o Centru za gospodarenje otpadom koji ima sve potrebne okolišne dozvole i koji radi u skladu sa zakonom, a ono što se dogodilo u Gospiću su kriminalne radnje i nezakonito odlaganje otpada i ne prikazivanje strukture otpada.
"To su dvije potpuno različite stvari, ali da je sustav pokazao manjkavost, to je istina kao i da ga treba unaprijediti", zaključio je Miletić.
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