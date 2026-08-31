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NAJAMNINE RASTU

Nakon Zagreba, provjerili smo cijene najma stanova za studente u Splitu, Rijeci i Osijeku. Razlike su ogromne

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Miroslav Filipović
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31. kol. 2026. 08:02
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Rijeka: Stambene zgrade u gradskom naselju Gornja Vežica 27.02.2019., Rijeka -Stambene zgrade u gradskom naselju Gornja Vezica.rPhoto: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovačić/PIXSELL/ilustracija

Od sredine kolovoza oglasnici se počinju puniti oglasima za najam stanova u ovdašnjim sveučilišnim gradovima i kreće potraga za smještajem svih onih koji nisu ostvarili pravo na smještaj u studentskim domovima.

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Nakon što smo provjerili trenutnu ponudu i tražene cijene za najam stanova u Zagrebu, provjerili smo i kakvo je stanje po tom pitanju u tri ostala velika sveučilišna grada - Splitu, Rijeci i Osijeku.

U Zagrebu su koncem kolovoza tražene cijene najma manjih stanova (garsonijera, jednosobnih i manjih dvosobnih) kakve u pravilu i zanimaju studente i njihove roditelje, bile u rasponu od 450 do 1.100 eura. Na internetskim oglasnicima i u posebnim grupama na Facebooku, najčešća tražena cijena za garsonijere u Zagrebu je 600 eura, za jednosobne stanove 800 eura, a za manje dvosobne 900 eura.

U Splitu su tražene cijene najma u rangu zagrebačkih. Tamo se čak za garsonijere u prosjeku traži nešto više nego u glavnom gradu. U Rijeci su stotinjak, a u Osijeku dvjestotinjak eura niže nego u dva najveća grada. No u odnosu na prošlu godinu, iznosi koje sada traže stanodavci posvuda su viši za stotinjak eura.

SPLIT

Prvo što se uočava u Facebook grupama za iznajmljivanje stanova u Splitu jest da je barem triput više objava u kojima studenti i studentice traže stanove, dok samih oglasa za iznajmljivanje stanova ima vrlo malo.

Kao i svake godine koncem kolovoza turistička sezona još traje i turisti su još u điru u iznajmljenim stanovima u Splitu. Stoga većina oglasa sadrži skoro istu napomenu - da je razdoblje najma od 1. listopada (rjeđe od 15. rujna, a od 1. rujna gotovo nigdje, nap.a.) pa do 15. lipnja, a iznimno i prema dogovoru, ovisno o ispitnim rokovima na fakultetima, do 1. srpnja sljedeće godine. Naime, od 1. srpnja pa do 1. listopada većina "studentskih" stanova postaju stanovima za turistički najam.

14.01.2022., Split - Prema objavljenom Popisu stanovnistva Splitsko-dalmatinska zupanija je izgubila 6,46 posto stanovnika i 1,54 kucanstava, ali je zato u njoj broj stanova porastao za 8,25 posto. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ivo Cagalj/PIXSELL

Prema traženim cijenama na Njuškalu, najvećem internetskom oglasniku u Hrvatskoj te u grupama na društvenim mrežama, za garsonijere i manje jednosobne stanove stanodavci traže od 550 do 700 eura ovisno o lokaciji, a najčešća tražena cijena je 600 eura, dok je lani bila stotinu eura manje. Za jednosobne stanove do 50 kvadrata površine traži se uglavnom od 700 do 800 eura - lani je to bilo oko 600 eura - dok se za dvosobne stanove veće od 50 kvadrata sada traži od 800 do 1.200 eura, a najčešće tražena cijena je 900 eura.

Najviše se nude (i traže) stanovi u naselju Split 3 gdje se nalazi studentski Kampus, zatim na Mejama, u Varoši, Sućidru i Manušu, dok su tražene cijene najviše na Žnjanu koji ima status ekskluzivne lokacije.

RIJEKA

Iako je i u Rijeci puno stanova koncem kolovoza u turističkom najmu, ponuda stanova za najam studentima ili radnicima ipak je znatno veća nego u Splitu. Najviše je oglasa za stanove koji se izričito nude studentima i studenticama, u centru, Brajdi, Zametu, Turniću te na Trsatu gdje se nalazi i kampus Sveučilišta u Rijeci. Dok se lani u ovo doba godine za garsonijere i manje jednosobne stanove u Rijeci tražilo od 350 do 650 eura, sada je taj raspon viši - od 450 do 700 eura. Najčešća tražena cijena je 500 eura, dok je lani bila 400 eura.

Najam stanova do 50 kvadrata lani je bio u rasponu traženih cijena od 450 do 800, a sada je od 550 do 900 eura, dok je najčešća tražena cijena najma 650 eura. Tih 650 eura lani je otprilike bila gornja granica tražene cijene za te stanove. Dvosobni i manji trosobni stanovi trenutno se nude za najam po cijenama u rasponu od 600 do 1.000 eura, a najčešće se za njih traži 750 eura. U rubnim dijelovima grada manji stanovi za najam mogu se naći već za 250 ili 300 eura mjesečno.

OSIJEK

Ponuda stanova u Osijeku pred početak nove akademske godine veća je no inače, ali znatno manja nego u Zagrebu, Splitu i Rijeci.

Prema broju oglasa u internetskim oglasnicima i na društvenim mrežama, najtraženije i najčešće nuđene lokacije su u centru (Gornji grad) i na istoku grada (Donji grad, Jug II) gdje se nalaze svi fakulteti, a i studentski Kampus (na slici ispod).

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Davor Javorovic/PIXSELL

Lani u ovo doba tražene cijene garsonijera u Osijeku bile su od 250 do 350 eura, a sada su od 350 do 450 eura, u prosjeku 400 eura. Lani je prosječna tražena cijena jednosobnih stanova bila 400 eura, a sada je stotinu eura viša. Za dvosobne stanove lani se tražilo od 450 do 600 eura dok sada stanodavci traže za njih i do 750 eura. Najčešća tražena cijena je 600 eura, što je također više nego prošle godine.

Razlike u cijenama

Ukratko, u četiri najveća hrvatska grada cijene najma u prosjeku su više nego lani i to za stotinjak eura. No također su očite i razlike između tih gradova, ali i razumljive s obzirom na to kakve su inače cijene nekretnina u njima.

U prosjeku je tražena cijena najma u Rijeci 100 do 150 eura viša nego u Osijeku, a u Splitu i Zagrebu isto toliko viša nego u Rijeci. Za "studentsku" garsonijeru u Osijeku u prosjeku se traži 400 eura, u Rijeci 550, a u Splitu i Zagrebu 600 eura. Pritom se uglavnom radi o starijim stanovima koji su uređeni i prilagođeni prvenstveno da bi bili iznajmljeni studentima.

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