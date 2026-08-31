NAJAMNINE RASTU
Nakon Zagreba, provjerili smo cijene najma stanova za studente u Splitu, Rijeci i Osijeku. Razlike su ogromne
Od sredine kolovoza oglasnici se počinju puniti oglasima za najam stanova u ovdašnjim sveučilišnim gradovima i kreće potraga za smještajem svih onih koji nisu ostvarili pravo na smještaj u studentskim domovima.
Nakon što smo provjerili trenutnu ponudu i tražene cijene za najam stanova u Zagrebu, provjerili smo i kakvo je stanje po tom pitanju u tri ostala velika sveučilišna grada - Splitu, Rijeci i Osijeku.
U Zagrebu su koncem kolovoza tražene cijene najma manjih stanova (garsonijera, jednosobnih i manjih dvosobnih) kakve u pravilu i zanimaju studente i njihove roditelje, bile u rasponu od 450 do 1.100 eura. Na internetskim oglasnicima i u posebnim grupama na Facebooku, najčešća tražena cijena za garsonijere u Zagrebu je 600 eura, za jednosobne stanove 800 eura, a za manje dvosobne 900 eura.
U Splitu su tražene cijene najma u rangu zagrebačkih. Tamo se čak za garsonijere u prosjeku traži nešto više nego u glavnom gradu. U Rijeci su stotinjak, a u Osijeku dvjestotinjak eura niže nego u dva najveća grada. No u odnosu na prošlu godinu, iznosi koje sada traže stanodavci posvuda su viši za stotinjak eura.
SPLIT
Prvo što se uočava u Facebook grupama za iznajmljivanje stanova u Splitu jest da je barem triput više objava u kojima studenti i studentice traže stanove, dok samih oglasa za iznajmljivanje stanova ima vrlo malo.
Kao i svake godine koncem kolovoza turistička sezona još traje i turisti su još u điru u iznajmljenim stanovima u Splitu. Stoga većina oglasa sadrži skoro istu napomenu - da je razdoblje najma od 1. listopada (rjeđe od 15. rujna, a od 1. rujna gotovo nigdje, nap.a.) pa do 15. lipnja, a iznimno i prema dogovoru, ovisno o ispitnim rokovima na fakultetima, do 1. srpnja sljedeće godine. Naime, od 1. srpnja pa do 1. listopada većina "studentskih" stanova postaju stanovima za turistički najam.
Prema traženim cijenama na Njuškalu, najvećem internetskom oglasniku u Hrvatskoj te u grupama na društvenim mrežama, za garsonijere i manje jednosobne stanove stanodavci traže od 550 do 700 eura ovisno o lokaciji, a najčešća tražena cijena je 600 eura, dok je lani bila stotinu eura manje. Za jednosobne stanove do 50 kvadrata površine traži se uglavnom od 700 do 800 eura - lani je to bilo oko 600 eura - dok se za dvosobne stanove veće od 50 kvadrata sada traži od 800 do 1.200 eura, a najčešće tražena cijena je 900 eura.
Najviše se nude (i traže) stanovi u naselju Split 3 gdje se nalazi studentski Kampus, zatim na Mejama, u Varoši, Sućidru i Manušu, dok su tražene cijene najviše na Žnjanu koji ima status ekskluzivne lokacije.
RIJEKA
Iako je i u Rijeci puno stanova koncem kolovoza u turističkom najmu, ponuda stanova za najam studentima ili radnicima ipak je znatno veća nego u Splitu. Najviše je oglasa za stanove koji se izričito nude studentima i studenticama, u centru, Brajdi, Zametu, Turniću te na Trsatu gdje se nalazi i kampus Sveučilišta u Rijeci. Dok se lani u ovo doba godine za garsonijere i manje jednosobne stanove u Rijeci tražilo od 350 do 650 eura, sada je taj raspon viši - od 450 do 700 eura. Najčešća tražena cijena je 500 eura, dok je lani bila 400 eura.
Najam stanova do 50 kvadrata lani je bio u rasponu traženih cijena od 450 do 800, a sada je od 550 do 900 eura, dok je najčešća tražena cijena najma 650 eura. Tih 650 eura lani je otprilike bila gornja granica tražene cijene za te stanove. Dvosobni i manji trosobni stanovi trenutno se nude za najam po cijenama u rasponu od 600 do 1.000 eura, a najčešće se za njih traži 750 eura. U rubnim dijelovima grada manji stanovi za najam mogu se naći već za 250 ili 300 eura mjesečno.
OSIJEK
Ponuda stanova u Osijeku pred početak nove akademske godine veća je no inače, ali znatno manja nego u Zagrebu, Splitu i Rijeci.
Prema broju oglasa u internetskim oglasnicima i na društvenim mrežama, najtraženije i najčešće nuđene lokacije su u centru (Gornji grad) i na istoku grada (Donji grad, Jug II) gdje se nalaze svi fakulteti, a i studentski Kampus (na slici ispod).
Lani u ovo doba tražene cijene garsonijera u Osijeku bile su od 250 do 350 eura, a sada su od 350 do 450 eura, u prosjeku 400 eura. Lani je prosječna tražena cijena jednosobnih stanova bila 400 eura, a sada je stotinu eura viša. Za dvosobne stanove lani se tražilo od 450 do 600 eura dok sada stanodavci traže za njih i do 750 eura. Najčešća tražena cijena je 600 eura, što je također više nego prošle godine.
Razlike u cijenama
Ukratko, u četiri najveća hrvatska grada cijene najma u prosjeku su više nego lani i to za stotinjak eura. No također su očite i razlike između tih gradova, ali i razumljive s obzirom na to kakve su inače cijene nekretnina u njima.
U prosjeku je tražena cijena najma u Rijeci 100 do 150 eura viša nego u Osijeku, a u Splitu i Zagrebu isto toliko viša nego u Rijeci. Za "studentsku" garsonijeru u Osijeku u prosjeku se traži 400 eura, u Rijeci 550, a u Splitu i Zagrebu 600 eura. Pritom se uglavnom radi o starijim stanovima koji su uređeni i prilagođeni prvenstveno da bi bili iznajmljeni studentima.
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