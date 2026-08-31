Nakon Zagreba, provjerili smo cijene najma stanova za studente u Splitu, Rijeci i Osijeku. Razlike su ogromne

Iako je i u Rijeci puno stanova koncem kolovoza u turističkom najmu, ponuda stanova za najam studentima ili radnicima ipak je znatno veća nego u Splitu. Najviše je oglasa za stanove koji se izričito nude studentima i studenticama, u centru, Brajdi, Zametu, Turniću te na Trsatu gdje se nalazi i kampus Sveučilišta u Rijeci. Dok se lani u ovo doba godine za garsonijere i manje jednosobne stanove u Rijeci tražilo od 350 do 650 eura, sada je taj raspon viši - od 450 do 700 eura. Najčešća tražena cijena je 500 eura, dok je lani bila 400 eura.