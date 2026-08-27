Policija se oglasila o incidentu na Brijunima i "vojnom brodu"

Podsjetimo, portal Morski.hr izvijestio je o skupini slovensko-hrvatskih državljana koji su kamuflirali svoje plovilo u vojni broj i pokušali iskoristiti lažni vojni identitet kako bi zaobišli sigurnosne protokole i financijske obveze. Posada se navodno sustavno lažno predstavljala kao službeno osoblje i delegacija Hrvatske vojske, a isto su pokušavali i ranije.