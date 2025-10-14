Miletić pozvao Plenkovića da Fuchsa pošalje "u zasluženu mirovinu"

Mostov saborski zastupnik Marin Miletić upozorio je u utorak na probleme s kojima se suočavaju učenici s teškoćama u razvoju i pomoćnici u nastavi zbog čega je, između ostalog, prozvao ministra Radovana Fuchsa "najlošijim ministrom obrazovanja od osamostaljenja Hrvatske".
"Puno radno vrijeme za pomoćnike u nastavi u Austriji je 32 sata, a jedan sat je plaćen 18 eura dok je u Hrvatskoj plaćen pet eura. Manje od studentske satnice dobivaju ljudi koji su u doslovnom smislu i mama i tata, anđeli čuvari našim učenicima koji imaju teškoće u razvoju", poručio je Miletić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.
Naveo je kako je 30.000 djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju osnovne i srednje škole, a svega nešto više od 6000 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.
"To su tihi heroji našeg školstva, a za njega su plaćeni pet eura neto, što je stvarno sramotno. U srpnju 2024. donesen je novi pravilnik kojim se propisuje da u posebnim razrednim odjelima mogu biti najviše dva pomoćnika i pazite što kaže ministar Fuchs – bez obzira na broj učenika i na njihovu teškoću. A na koji način će dva pomoćnika skrbiti o četvero učenika, pomoću čarobnog štapića", pita Mostov zastupnik.
Miletić upozorava kako "ovo administrativno ograničenje nema pedagoško opravdanje i izravno ugrožava sigurnost i napredak djece". To pravilo, navodi nadalje, znači da će neka djeca ostati bez nadzora, biti izložena riziku od samoozljeđivanja te da će biti isključena iz dijelova nastave jer pomoćnici ne mogu biti prisutni fizički na više mjesta odjednom.
"Već sada imamo slučajeve gdje učenici ne mogu pohađati likovni, glazbeni, tehnički, tjelesni, informatiku ili vjeronauk jer su njihovi predmeti istodobno u različitim razredima, a pomoćnici ne mogu biti svugdje", naveo je.
Naglasio je kako se to ne može zvati nikakvom inkluzivnošću nego jedino diskriminacijom. Miletić je istaknuo kako inicijativa koja okuplja roditelje djece s teškoćama i stručnjake traži reviziju spomenutog pravilnika i da se u njegovu izradu uključe upravo oni kao roditelji, ali i defektolozi i učitelji. Traže i da se broj pomoćnika određuje prema individualnim potrebama djeteta te da se osigura stabilno financiranje i adekvatna plaća za pomoćnike u nastavi.
"Ministar Fuchs na zakonima radi potpuno odcijepljen od baze. On je stručnjak za životinje, veterinar, nikada nije bio u razredu, dijelio zbornicu s učiteljima i teško da može voditi ovakav sustav. Žao mi je što to moram reći, ali mi od osamostaljenja Hrvatske nismo imali lošijeg ministra obrazovanja. To govori zbornica, učitelji i roditelji", poručio je.
Stoga je pozvao premijera Andreja Plenkovića da Fuchsa pošalje "u zasluženu mirovinu". "Tražim od predsjednika Vlade da ne zaboravlja učitelje koji su prema svom obrazovanju najmanje plaćeni u društvu, da se zahvali kolegi Fuchsu i da taj resor preuzme netko tko stvarno ima iskustva sa školstvom", kazao je.
