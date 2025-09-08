ministar o početku godine
Fuchs o školi u Dragonošcu: Kontaktirao sam Tomaševića danas, ali nije se mogao javiti
U program Novog dana uključio se iz Blata na Korčuli ministar obrazovanja Radovan Fuchs. S našom Ninom Kljenak razgovarao je o padu broja učenika u osnovnim školama, a osvrnuo se i na područne škole.
33 škole bez prvašića
Čak 33 područne škole su bez ijednog prvašića. Brine li to ministra Radovana Fuchsa?
"Treba prvenstveno brinuti cijelo društvo. 3000 učenika manje je relativan broj. Ono što je činjenica je da je broj djece upisane u prve razrede otprilike - jednak. Ove godine imamo 36 tisuća učenika koji kreću u prvi razred, prošle godine ih je bilo 36142, ako se ne varam.", rekao je i podsjetio na uspostavljanje Ministarstva demografije.
Već se dugo razgovara što s područnim školama koje održavaju nastavu u manjim mjestima sa svega nekoliko učenika.
Područne škole "nisu najbolje rješenje"
"Morat će se nešto napraviti. Postoje određeni prijedlozi. Nastava s 5-10 učenika nije dobra, djecu treba slati u veće škole... To je prilično kompleksna tema", pojašnjava ministar.
Osnivači škola su krenuli s okrupnjivanjem u veće škole, no prilično sramežljivo, rekao je.
U mjestu Blatu na otok Korčuli održava se cjelodnevna nastava. Hoće li se uskoro jednosmjenska nastava proširiti na cijelu Hrvatsku u 2027./2028., kako je ranije rekao? Predsjednik sindikata Preporod, Željko Stipić, to obećanje ocjenjuje nerealnim"
"Ako bude zaostataka što se tiče izgradnje škola, problem može biti u prvom redu na razini grada Zagreba gdje postoje problemi s urbanističkim aspektom i imovinsko-pravnim odnosima. Po svim ostalim mjestima i županijama ne postoji problem na toj razini", otkriva.
Dodaje i da de facto ima preko 90 posto suglasnosti izdanih za gradnju i dogradnju škola.
"Gradom Zagrebom se prilično intenzivno bavimo. Gospodin Stipić govori po svome i ima svoje pouzdane informacije, a na kraju ne bude baš tako", ističe ministar.
Problem sa školom u Donjem Dragonošcu
Ranije jutros, roditelji učenika iz Donjeg Dragonošca bojkotirali su prvi dan nastave. Prozvali su zamjenika gradonačelnika Luku Korlaeta jer djeca već pet godina nastavu pohađaju u tamošnjem DVD-u. Korlaet je sada obećao da će se sa nastavom u obnovljenoj školi krenuti tek 2027./28.
"Dolazi ono što se priređivalo u protekle 2-3 godine. Kad se krene s tako ogromnim projektom treba određeno vrijeme, a oni koji su krenuli zaista u trenutku kad smo raspisali natječaje sad su u visokoj fazi izgradnje", govori pa nastavlja:
"Ta škola u Dragonošcu je jako stara pa su građevinski stručnjaci ocijenili da je bolje izgraditi novu školu. Zašto je ta papirologija toliko kasnila, to zaista ne znam. Pretpostavljam da je bilo problema s imovinsko-pravnim odnosima", kaže.
Dodaje:
"Obećao sam u petak da ću kontaktirati gradonačelnika Tomaševića, kontaktirao sam ga i danas, ali se nije mogao javiti jer je bio na otvaranju druge škole. Morat će oni odgovoriti na to pitanje, a da li se djeca mogu zbrinuti na drugi način, to bi zaista Grad Zagreb morao ispitati modalitete. No, kad se hoće, uvijek se iznađe neko rješenje na kraju", zaključuje ministar Fuchs.
