"Obećao sam u petak da ću kontaktirati gradonačelnika Tomaševića, kontaktirao sam ga i danas, ali se nije mogao javiti jer je bio na otvaranju druge škole. Morat će oni odgovoriti na to pitanje, a da li se djeca mogu zbrinuti na drugi način, to bi zaista Grad Zagreb morao ispitati modalitete. No, kad se hoće, uvijek se iznađe neko rješenje na kraju", zaključuje ministar Fuchs.