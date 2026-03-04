Milinović rekao ulagaču za litij da neće dobiti dozvolu

Hrvoje Kostelac /PIXSELL

Gospićki gradonačelnik Darko Milinović izjavio je u srijedu nakon sastanka s ulagačem u tvornicu za preradu litija kako ga je obavijestio da je započeo proces revizije građevinske dozvole, o čemu će odlučiti Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ulagač u tvornicu za preradu litija je tvrtka JEDRO DS INNOVATION, a Milinović je njezinim predstavnicima poručio kako neće dobiti uporabnu dozvolu "dok se problem oko građevinske dozvole ne razriješi".

Građevinsku dozvolu izdao je Grad Gospić, no učinio je to na temelju nezakonitih rješenja, kaže Milinović, pa će o njoj u drugom stupnju odlučiti Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ulagač je na kratkom sastanku izrazio nezadovoljstvo sadašnjim stajalištem gospićke vlasti o tom problemu, dodao je.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije prošloga je tjedna poništilo rješenje iz 2024. godine po kojem ne treba raditi studiju utjecaja na okoliš za projekt tvornice za preradu litija.

Ministarstvo je predmet vratilo "na prijašnje stanje" i "daljnje vođenje postupka".

Ponovljenim uvidom utvrđeno je da se radi o kemijsko-tehnološkom postrojenju kontinuiranog rada, s planiranim kapacitetom prerade približno 8800 tona godišnje litijeva karbonata i 7300 tona godišnje kalcijeva oksida te proizvodnjom oko 10.000 tona godišnje litijeva hidroksida monohidrata, uz kontinuirani rad postrojenja od 7600 sati godišnje, navedeno je u rješenju.