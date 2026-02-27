Ministarstvo poništilo rješenje za tvornicu litija u Gospiću, Milinović: “Sada je i službeno!”

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije poništilo je rješenje i zaključak vezane uz postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za pogon za preradu litijeve rude, koji se planira u Smiljanskom Polju pokraj Gospića.
Rješenje od travnja 2024.
Riječ je o rješenju od 22. travnja 2024. kojim je obustavljen postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, kao i o zaključku od 5. travnja 2024. Dokument, datiran 27. veljače 2026., potpisuje Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, a predmet se vraća na daljnje vođenje postupka u stanje prije donošenja poništenih akata.
Gradonačelnik Gospića Darko Milinović objavio je dokument na društvenim mrežama uz poruku:
„SADA JE I SLUŽBENO!!!! Ministarstvo je PRIZNALO grešku zbog koje je niknula tvornica litija u Gospiću!!!! Još jedan dokaz zašto je sušto bila potrebna moja IZVANREDNA KONFERENCIJA. Sad je valjda jasno SVIMA koji su je htjeli omalovažiti. Ali bez obzira na sve – pozivam! Idemo dalje ZAJEDNO!!!!“
Građevinska dozvola izdana bez studije utjecaja na okoliš?
Odluka Ministarstva dolazi nakon što je Milinović u emisiji Novi dan upozorio da je, prema njegovim saznanjima, građevinska dozvola izdana bez studije utjecaja na okoliš, iako je riječ o kemijskoj industriji. Tada je istaknuo da je Ministarstvo dalo mišljenje kako studija nije potrebna te zatražio da se jasno očituju stoje li i dalje iza takvog stava.
„Da je za tvornicu litija tražena studija utjecaja na okoliš, danas o ovome ne bismo razgovarali“, rekao je Milinović, najavljujući da će na Gradskom vijeću predložiti zaustavljanje svih potencijalno rizičnih projekata u industrijskoj zoni.
Ministarstvo je sada formalno poništilo ranije akte, no ostaje otvoreno pitanje hoće li u nastavku postupka biti zatražena studija utjecaja na okoliš ili čak okolišna dozvola, na čemu gradonačelnik inzistira.
Iz Ministarstva se zasad nisu dodatno očitovali o razlozima poništenja ni o daljnjim koracima u postupku.
