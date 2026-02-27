Ministarstvo poništilo rješenje za tvornicu litija u Gospiću, Milinović: “Sada je i službeno!”

Odluka Ministarstva dolazi nakon što je Milinović u emisiji Novi dan upozorio da je, prema njegovim saznanjima, građevinska dozvola izdana bez studije utjecaja na okoliš, iako je riječ o kemijskoj industriji. Tada je istaknuo da je Ministarstvo dalo mišljenje kako studija nije potrebna te zatražio da se jasno očituju stoje li i dalje iza takvog stava.