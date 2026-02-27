Oglas

"priznali su grešku"

Ministarstvo poništilo rješenje za tvornicu litija u Gospiću, Milinović: “Sada je i službeno!”

N1 Info
27. velj. 2026. 19:30
24.02.2026., Gospic - Tvornica za preradu litija u Gospicu. Photo: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Hrvoje Kostelac/PIXSEL

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije poništilo je rješenje i zaključak vezane uz postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za pogon za preradu litijeve rude, koji se planira u Smiljanskom Polju pokraj Gospića.

Rješenje od travnja 2024.

Riječ je o rješenju od 22. travnja 2024. kojim je obustavljen postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, kao i o zaključku od 5. travnja 2024. Dokument, datiran 27. veljače 2026., potpisuje Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, a predmet se vraća na daljnje vođenje postupka u stanje prije donošenja poništenih akata.

Gradonačelnik Gospića Darko Milinović objavio je dokument na društvenim mrežama uz poruku:

„SADA JE I SLUŽBENO!!!! Ministarstvo je PRIZNALO grešku zbog koje je niknula tvornica litija u Gospiću!!!! Još jedan dokaz zašto je sušto bila potrebna moja IZVANREDNA KONFERENCIJA. Sad je valjda jasno SVIMA koji su je htjeli omalovažiti. Ali bez obzira na sve – pozivam! Idemo dalje ZAJEDNO!!!!“

Građevinska dozvola izdana bez studije utjecaja na okoliš?

Odluka Ministarstva dolazi nakon što je Milinović u emisiji Novi dan upozorio da je, prema njegovim saznanjima, građevinska dozvola izdana bez studije utjecaja na okoliš, iako je riječ o kemijskoj industriji. Tada je istaknuo da je Ministarstvo dalo mišljenje kako studija nije potrebna te zatražio da se jasno očituju stoje li i dalje iza takvog stava.

„Da je za tvornicu litija tražena studija utjecaja na okoliš, danas o ovome ne bismo razgovarali“, rekao je Milinović, najavljujući da će na Gradskom vijeću predložiti zaustavljanje svih potencijalno rizičnih projekata u industrijskoj zoni.

Ministarstvo je sada formalno poništilo ranije akte, no ostaje otvoreno pitanje hoće li u nastavku postupka biti zatražena studija utjecaja na okoliš ili čak okolišna dozvola, na čemu gradonačelnik inzistira.

Iz Ministarstva se zasad nisu dodatno očitovali o razlozima poništenja ni o daljnjim koracima u postupku.

Teme
Darko Milinović Gospić litij litij u Gospiću okoliš pogon za obradu litija studija utjecaja procjene na okoliš

