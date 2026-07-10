Ministar Habijan: Imamo dovoljno europskih tužitelja, a EPPO bi se trebao ispričati ministrici

Osvrćući se na slučaj Geodezija, Habijan je ocijenio da je cijeli slučaj, unatoč tome što se dogodio uoči parlamentarnih izbora, vezan isključivo uz rad na fakultetu, te da se u njemu nigdje ne spominje ministrica kulture ni njezin rad. Rekao je da je, unatoč tome, tijekom predizborne kampanje postojala medijska kampanja koja je izravno mogla utjecati na ishod izbora, ocijenivši da to "nije dobro".