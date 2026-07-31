Napadač je pritvoren
Užas u Đakovu: Muškarac pretukao dijete s posebnim potrebama
Brutalan napad i premlaćivanje dječaka s posebnim potrebama potresao je cijelo Đakovo.
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Prema informacijama Bogdana Blotneja i Ive Tomas, novinara 24sata, sve se odvijalo na jednom igralištu, a nasilnika je navodno izazvalo to što je dječak sjeo na klupu na koju se on namjerio. O svemu su se oglasili roditelji dječaka i zahvalili slučajnom prolazniku, koji ga je spasio od brutalnih batina i pri tome je sam ozlijeđen. Dodali su kako su dječaka branili i drugi maloljetni prijatelji, a da je 'monstrum' potegnuo i nož!
"Povodom jučerašnjeg fizičkog premlačivanja moga sina...od strane 30-godišnjaka, poznatog lokalnog narkomana, alkoholičara i delikventa, prvo bih se htio zahvaliti jednom predivnom čovjeku,koji je naišao i spasio moje dijete. Koji je riskirao svoj život i dobio brojne ozljede" napisao je otac.
Napadač je pritvoren
Iz policije su potvrdili kako su intervenirali te da je napadač, star 29 godina, pritvoren.
"Operativno dežurstvo Policijske postaje Đakovo 29. srpnja 2026. godine u 21.50 sati zaprimilo dojavu o tučnjavi kod sportske dvorane. Policijski službenici izlaskom na mjesto događaja utvrdili su da je 29-godišnjak nasrnuo na maloljetnika te da je u tom trenutku naišao 53-godišnjak koji je stao u obranu maloljetne osobe te se fizički sukobio s 29-godišnjakom. Oba odrasla muškarca u sukobu su zadobili ozlijede", napisali su iz policije.
Napadač je, pišu, uhićen i doveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Sumnjiče ga za kaznena djela teške tjelesne ozljede u pokušaju i tjelesne ozljede. Predali su ga pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
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