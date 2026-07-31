Užas u Đakovu: Muškarac pretukao dijete s posebnim potrebama

Prema informacijama Bogdana Blotneja i Ive Tomas, novinara 24sata, sve se odvijalo na jednom igralištu, a nasilnika je navodno izazvalo to što je dječak sjeo na klupu na koju se on namjerio. O svemu su se oglasili roditelji dječaka i zahvalili slučajnom prolazniku, koji ga je spasio od brutalnih batina i pri tome je sam ozlijeđen. Dodali su kako su dječaka branili i drugi maloljetni prijatelji, a da je 'monstrum' potegnuo i nož!