Ministarstvo objavilo ime tvrke koja će provoditi radove rušenja Vjesnika

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u priopćenju, uz link na odluke, navodi da je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbila žalbe tvrtki Joning d.o.o i V.D.M. Promet d.o.o "na odabir izvođača za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uklanjanja nebodera Vjesnik" te da će u "narednim danima pristupiti potpisivanju ugovora s gospodarskim subjektom Eurco d.d. kako bi se neboder Vjesnik što prije sigurno uklonio, ali i stekli uvjeti za sigurno puštanje u promet oba smjera podvožnjaka na Slavonskoj aveniji".