Bačić o Vjesniku: Postupak je proveden sukladno zakonu i definiranim kriterijima

"Drugi mogu govoriti, iznositi što god žele. Na nama je odgovornost da ne bi mi, koji smo javni naručitelji, krivim postupanjem ugrozili ovaj postupak. Na Državnoj komisiji je da se o tome odredi. Kada će donijeti odluku, to je na Komisiji, a mi prema zakonu očekujemo da će to biti u roku od 30 dana", poručio je Bačić, dodavši da će nakon tog roka dati tražene podatke novinarima.