Tomašević o rušenju Vjesnika i podjeli novca: Njima je to sporno iz ideoloških razloga

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević gostovao je u u Dnevniku Nove TV. Govorio je o odgodi rušenja zgrade Vjesnika i posljedicama koje će to zbog zatvorenog podvožnjaka imati na promet.
"Država provodi nabavu i dobili su žalbu. Država komisija za kontrolu javne nabave ima 30 dana da ju riješi. Ako bude uvažena, usporit će se cijeli postupak. Ako ne bude, sve ide dalje. Nakon što se potpiše ugovor, za 30 dana mi možemo otvoriti podvožnjak i vratiti ćemo propusnost raskrižja.", rekao je Tomislav Tomašević za Dnevnik.hr.
"Kada je bio požar, prometna propusnost bila je znatno manja, ali smo za tjedan dana proširili ulicu i vratili propusnost na 70 posto. Mjesec dana nakon potpisivanja ugovora vratit ćemo ju gotovo na 100 posto", napomenuo je.
Financiranje udruge
Oporba Tomaševića optužuje da je 2024. godine više od 5,5 milijuna eura dao bliskim udrugama.
"Te je godine 46 milijuna eura otišlo na financiranje udruga. Međutim, od toga su 32 milijuna, a to oproba ne govori, otišla na udruge u sportu. To se zaboravlja – koliko se podiglo financiranje sporta u Zagrebu. Mi smo u četiri godine utrostručili proračun za sport", rekao je Tomašević.
Oporbi, napomenula je reporterka, to nije sporno, nego ga proziva zbog 5,5 milijuna eura.
"Sporno im je iz ideoloških razloga jer se targetiraju određene udruge u kulturi, a ne govori se koliko smo novca potrošili na sve", odgovorio je.
"To je krenulo još u kampanji. Volio bih čuti po kojem su to kriteriju 'naše' udruge. Sve udruge su dobile više novca. Udruga Domino, koja je spomenuta i koju oporba napada, dobila je sedam puta manje novca od Rukometnog kluba Zagreb", dodao je.
Za svaki natječaj, nastavio je Tomašević, postoje kriteriji, komisije, zapisnici i svaka udruga mora podnijeti financijsko izvješće.
"Ako je nešto nenamjenski potrošeno ili nije objašnjeno, novac se mora vratiti. To se kontrolira ovisno o kojem se uredu radi. Mogu garantirati da smo uveli sustav u kojem se vidi svaka transakcija pa i ona prema svim udrugama. Država to nema", rekao je.
"Samo ću reći ovo: govori se da je kulturnim ustanovama smanjeno financiranje. Njima je devet puta veće financiranje u odnosu na udruge i umjetničke organizacije. Devet puta više ide njima", ustvrdio je.
