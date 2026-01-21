Tomašević o rušenju Vjesnika i podjeli novca: Njima je to sporno iz ideoloških razloga

"Država provodi nabavu i dobili su žalbu. Država komisija za kontrolu javne nabave ima 30 dana da ju riješi. Ako bude uvažena, usporit će se cijeli postupak. Ako ne bude, sve ide dalje. Nakon što se potpiše ugovor, za 30 dana mi možemo otvoriti podvožnjak i vratiti ćemo propusnost raskrižja.", rekao je Tomislav Tomašević za Dnevnik.hr.