Dvojac osumnjičen za palež Vjesnika od utorka u kućnom pritvoru

"Sudska odluka o određivanju istražnog zatvora u domu donesena je 19. prosinca, a prije određivanja kućnog pritvora Služba za probaciju Ministarstva pravosuđa i uprave je posljednjih desetak dana provjeravala postoje li za to uvjeti. Nakon što su ispunjeni svi uvjeti, uključujući stabilnu internetsku vezu na koju su spojeni uređaji za elektronski nadzor i slično, osumnjičenicima je istražni zatvor zamijenjen kućnim pritvorom'', pojasnio je Barbir.