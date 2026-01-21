OTTO BARIĆ
Barić: Priču oko rušenja Vjesnika kompliciraju i interni problemi tvrtki koje su se žalile
U Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića gostovao je arhitekt Otto Barić koji je komentirao odgađanje potpisivanja ugovora o rušenju Vjesnika, nakon što su stigle dvije žalbe.
Podsjećamo, potpisivanje ugovora za projektiranje i uklanjanje zgrade Vjesnika, odgođeno je nakon što su dvije zagrebačke tvrtke podnijele žalbe na odluku Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da se taj posao dodijeli vinkovačkoj tvrtki EURCO.
Arhitekt Otto Barić tumači:
"Tu je nekoliko problema koji su se nagomilali. Jedna je odluka Ministarstva da na neki način da slobodan izbor potencijalnim izvođačima, na koji način će rušiti zgradu. To je omogućilo i otvorilo jedan široki natječajni proces, došlo je 17 ponuda, gdje su razni izvođači na razni način predlagali rušenje. Mogu reći da mi je drago da je izabrana metoda, do žalbe, ne ipak rušenja eksplozijom, nego mehaničko. Firme su imale mogućnost provjeriti stanje i zapravo zaključak je da je moguće rušiti mehanički. Tu imamo nekoliko tvrtki koje to ozbiljno rade."
"Jedna od njih, tvrtka EURCO, koja je spomenuta kao potencijalni izvođač i s kojom je trebao biti potpisan ugovor, je ponudila da će to napraviti za tri mjeseca i da će to koštati 5 i pol milijuna eura. Meni se to čini vrlo razumno i realno.
Ono što je najveća šteta žalbi je, kao prvo, da će se sigurno proces pomaknuti barem dva mjeseca, ovisno o odluci komisije koja pregledava te žalbe, što znači da sigurno ulazimo u ljeto, a druga stvar je da je ono što je trebalo već davno učiniti, je da je trebalo skinuti fasadu. A to je, koliko znam, bio jedan od bitnih elemenata ponude tvrtke EURCO - da se odmah pristupi skidanju fasade, jer kad se fasada eliminira - jedan veliki dio opasnosti koja postoji za prolaznike i aute uklonjen."
"Tako da je to velika šteta," kaže Barić o žalbama koje su pristigle, "ne mogu naravno suditi o tome koju su to razlozi. Ali poznajem sve tri tvrtke, surađivao sam i s nekima od njih, znam da su i međusobno surađivali, i znam da je jedna od te dvije tvrtke koja se žalila, zajedno s EURCOM rušila hotel Marjan u Splitu, očito tu postoje neki njihovi, ne samo natječajni, nego vjerojatno i interni problemi, koji na žalost nama sad opterećuju cijelu priču."
Govoreći o načinu na koji je resorni ministar Bačić raspisao natječaj za odabir izvođača radova, Barić kaže: "Možda cijeli taj proces, način na koji je postavljen cijeli taj natječaj je bio malo optimističan. Jer ako ti izađeš na tržište i kažeš 'ajmo ljudi svi koji išta znate o rušenju visokogradnje, dajte nam ponudu, dajte nam ideju kako biste vi to napravili', i onda sjedne ekipa i napravi analizu toga, tu se očito otvara mogućnost za čitav niz interpretacija."
