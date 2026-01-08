Ministarstvo objavilo izmjene Pravilnika oko zabrane mobitela u osnovnim školama

Jedna od ključnih novosti odnosi se na korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja. Izmjenama pravilnika kao neprihvatljivo ponašanje u osnovnim školama definirat će se korištenje takvih uređaja u svim prostorima škole, osim u edukativne, zdravstvene i druge svrhe uz odobrenje škole. Ministarstvo pojašnjava da će učenici i dalje moći donijeti mobitele u školu, ali ih neće smjeti koristiti, već ih držati u torbama ili ormarićima, ovisno o organizaciji rada škole propisanoj kućnim redom.