Pravilnik o pedagoškim mjerama
Kako će se sankcionirati korištenje mobitela u školi?
Ivana Pavić Šimetin, posebna savjetnica ministra obrazovanja, gostovala je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića, te je komentirala najavljene izmjene Pravilnika o pedagoškim mjerama kojim će se regulirati korištenje mobitela u školama.
Novim izmjenama Pravilnika, koje je najavljeno ranije, korištenje mobitela će se u osnovnim školama, osim na nastavi, zabraniti i tijekom odmora, uz iznimke korištenja u edukativne svrhe ili zbog zdravstvenih potreba.
Ivana Pavić Šimetin, koja je i izmjene najavila kao posebna savjetnica ministra obrazovanja, u Novom danu je objasnila zašto se priprema Pravilnik, a ne, kako neke političke stranke predlažu, izmjene Zakona:
"Pravilnik je dokument u kojem se takve ipak malo detaljnije odredbe propisuju, dok u Zakonu načelno piše da škola treba štiti zdravlje i dobrobit djece. Onda se kroz Pravilnik rješavaju takve konkretnije situacije. Pravilnik o pedagoškim mjerama odmah daje i alat i obavezu za djelatnike škole da postupe u slučajevima kada se krši ta odredba."
Istaknula je kako Zakon ne može pružiti konkretne alate kako reagirati ili postupiti u pojedinačnim situacijama.
Upitana o sankcijama za nepridržavanje Pravilnika, Pavić Šimetin je odgovorila kako će to biti "uobičajen način postupanja u školi. Za sva neprimjerena ponašanja zapravo služi taj Pravilnik o pedagoškim mjerama. Prvi put kad bi se koristio mobitel, ne bi se kažnjavalo, nego bi se obično pozivali roditelji, odnosno, prvi put se to tolerira, nakon drugog i trećeg puta se ide na standardne pedagoške mjere koje se inače provode u takvim situacijama neprihvatljivog ponašanja."
Napomenula je kako isti pravilnik neće biti pripremljen za osnovne i za srednje škole: "Škole su nam danas jedino mjesto gdje djeca ne koriste mobitele, na nastavi je to tako. Sad je pitanje još regulacije i u ovom vremenu kad nisu na nastavi, a u školi su. To će u srednjim školama na dalje ostati kako je - dakle zabrana na nastavi, dok u osnovnoj školi idemo s tim da se Pravilnikom utvrdi da se niti tijekom odmora ne smiju koristiti ni mobiteli ni drugi informacijsko komunikacijski uređaji."
Upitana tko će biti zadužen za striktnu primjenu pravila u školi, Pavić Šimetin je odgovorila kako s tim "treba cijela škola živjeti. Svi u školi trebaju znati da se ne smije koristiti mobitel", naglasivši kako i ravnatelji i nastavnici, pa i čistačice, moraju svojim primjerom pokazati poštovanje Pravilnika.
Upitana o dualnosti obrazovnog procesa, s obzirom na digitalizaciju kroz koju su se ranije nabavljali i tableti za primjenu u školama, a sada se zabranjuju mobiteli, Pavić Šimetin je odgovorila:
"To je najveći problem u svim modernim tehnologijama, da s jedne strane jesu razvijeni za dobrobit ljudi, a s druge strane pokazuju to jedno grozno lice koje nije samo pitanje mentalnog zdravlja, nego je i pitanje fizičkog zdravlja. Ta tjelesna neaktivnost koja je vezana uz vrijeme provedeno na ekranima umjesto u igri, prirodi, ima za posljedicu debljinu koja je veliki problem u našem društvu", dodavši kako je trećina djece u Hrvatskoj pretilo, ali i istaknuvši problem kratkovidnosti koji je u rapidnom porastu."
"Ono što nama sigurno slijedi nije društvo bez ekrana, nego je društvo u kvalitetnom suživotu s ekranom, i to će biti najveća bitka društva kako se zapravo naučiti da živimo da koristimo dobrobiti tehnologije, a da negativne posljedice pokušamo umanjiti."
