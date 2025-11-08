Uskoro novi pravilnik: Fuchs otkrio detalje o zabrani mobitela u školama

'Možete očekivati vrlo skoro pravilnik u školama koji će definitivno zabraniti upotrebu mobitela u osnovnim školama, i pod satom i izvan sata', rekao je Fuchs za RTL, dodavši da se u srednjim školama zabrana neće moći provoditi jednako strogo. 'Zasigurno će biti zabranjeno za vrijeme satova, osim ako profesori ne koriste uređaj za potrebe nastave, ali pod odmorima nije tako jednostavno', objasnio je.