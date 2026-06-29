Ministarstvo potvrdilo incident s curenjem podataka učenika i nastavnika: Nisu kompromitirane lozinke

Ističu da trenutačno nema pokazatelja da su kompromitirane korisničke zaporke ili sustavi za autentikaciju, a prema dosadašnjim informacijama objavljeni podaci uključuju ime i prezime, adresu elektroničke pošte, naziv škole i korisničku ulogu. Sumnje ili nepravilnosti odmah prijaviti na [email protected] "Korisnicima preporučujemo da budu posebno oprezni prema porukama u kojima se traže zaporke ili drugi osobni podaci, da ne otvaraju poveznice i privitke iz sumnjivih poruka te da koriste snažne i jedinstvene zaporke. Gdje god je dostupna, preporučujemo korištenje višefaktorske autentikacije" upozorili su. Ako korisnici posumnjaju na pokušaj prijevare ili uoče bilo kakvu nepravilnost, važno je da to odmah prijave na adresu [email protected] kako bi se moglo pravodobno reagirati, naglasili su. Ministarstvo je također najavilo podnošenje kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja zbog neovlaštene objave podataka te prijavu Agenciji za zaštitu osobnih podataka od strane voditelja obrade. Ističu i da u ovom trenutku nema potrebe za promjenom korisničkih zaporki, no ako istraga pokaže da su potrebne dodatne sigurnosne mjere, korisnici će o tome biti pravodobno obaviješteni putem službenih komunikacijskih kanala.