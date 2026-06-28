Procurili podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Oglasio se CARNET: Rizik je povećan

Stručnjaci pokušavaju utvrditi kako je došlo do curenja i iz kojeg je sustava baza potekla. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih zasad se nije službeno očitovalo o slučaju. Očekuje se daljnja istraga kako bi se utvrdilo tko je odgovoran za objavu podataka i je li došlo do propusta u zaštiti školskog sustava.