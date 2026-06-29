Upućen apel roditeljima
Pokrenut žurni nadzor nad CARNET-om. Procurili podaci učenika i nastavnika
Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) pokrenula je žurno nadzorno postupanje nad CARNET-om po službenoj dužnosti s obzirom na informaciju o neovlaštenoj objavi osobnih podataka učenika i nastavnika iz hrvatskih škola, priopćeno je u ponedjeljak iz Agencije.
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Agencija će, osim postupka nadzora, prema potrebi, poduzeti odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade, ako se utvrdi povezanost s predmetnim incidentom.
AZOP ističe kako dosad nije zaprimio izvješće o povredi osobnih podataka od voditelja obrade. U slučaju povrede osobnih podataka, a sukladno članku 33. Opće uredbe o zaštiti podataka, voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja, i ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o incidentu, izvješćuje nadzorno tijelo, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca, stoji u priopćenju.
S obzirom na informacije da su ovim incidentom obuhvaćene i e-mail adrese učenika i nastavnika, AZOP upozorava na mogućnost povećanog broja phishing napada te drugih oblika internetskih prijevara usmjerenih prema navedenim korisnicima.
"Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare. Roditeljima preporučujemo da razgovaraju s djecom o sigurnosti te da ih upozore da ne otvaraju sumnjive poveznice niti dijele korisnička imena, lozinke ili druge osobne podatke putem elektroničke pošte", ističe se u priopćenju AZOP-a.
Carnet je u nedjelju navečer objavio kako je upoznat s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama pa je odmah po saznanju pokrenuta opsežna tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost.
Neki su mediji tijekom nedjelje objavili da su na internetskom forumu procurili podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika. Naime, javno je objavljena kriptirana datoteka koja sadrži stotine tisuća zapisa o učenicima osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj.
Carnet ističe kako objavljeni podatci, prema informacijama kojima trenutačno raspolaže, uključuju ime i prezime korisnika, adresu elektroničke pošte, naziv škole te korisničku ulogu. Analiza njihova podrijetla i opsega još uvijek traje, dodaje Carnet.
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