Carnet je u nedjelju navečer objavio kako je upoznat s informacijama o neovlaštenom dijeljenju podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama pa je odmah po saznanju pokrenuta opsežna tehnička i forenzička analiza kako bi se utvrdila vjerodostojnost objavljenih podataka, njihov opseg, podrijetlo te način na koji su dospjeli u javnost.