mimihod u parizu
Plenković o vojnoj paradi u Parizu: "Ako Kundid ne ispuni ovo što je Anušić najavio, očekujem njegovu ostavku”
Premijer Andrej Plenković poručio je kako će tražiti ostavku Tihomira Kundida, načelnika glavnog stožera HV-a, u slučaju da hrvatski vojnici ne odu na paradu u Pariz.
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"Protokolarno, ceremonijalni boravci pripadnika HV-a nisu u njegovoj nadležnosti, nego su u nadležnosti ministra obrane Ivana Anušića. To nije ni vojna misija, ni EU, ni NATO, ni 'Koalicija voljnih'", kazao je Andrej Plenković, odgovorivši Zoranu Milanoviću i njegovoj tvrdnji da pripadnici hrvatskih oružanih snaga neće otići u Pariz.
"Mi ćemo inzistirati, Anušić će inzistirati prema Tihomiru Kundidu , da Hrvatska vojska tamo bude jer je pozvana."
"Ovakvo ponašanje je samo potvrda, Milanović već pet godina nije bio u Ukrajini, cijelo vrijeme ima anti EU narativ, govori protiv EU, Praktički je i protiv NATO-a, protiv je onoga što radi SAD, a sada je protiv Francuske", dodao je Plenković.
"Ovakva izolacionistička politika, gdje on po petu ili šestu godinu pjeva ruske pjesmice, je velika nacionalna sramota. Mi ćemo na ovome inzistirati, ne zato što je to posebno važno, inzistirat ćemo na poštovanju zakona."
"Ako se dogodi da Kundid izda neku nepostojeću usmenu zapovijed, ako načelnik glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, u tom trenutku očekujem njegovu ostavku”, rekao je Plenković.
"Milanovićeva suglasnost nije ni potrebna"
Podsjetimo, ministar Anušić istaknuo je da za sudjelovanje na takvom događaju nije potrebna suglasnost predsjednika Republike jer se ne radi o vojnoj operaciji. Podsjetio je da saveznici redovito sudjeluju na vojnim mimohodima država članica NATO-a te da je hrvatska Počasno-zaštitna bojna sudjelovala na pariškom mimohodu i 2013. godine.
Govoreći o sudjelovanju Hrvatske u tzv. koaliciji voljnih za pomoć Ukrajini, Anušić je rekao da Hrvatska u toj inicijativi sudjeluje politički i civilno, ali ne i vojno.
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