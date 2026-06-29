Plenković o vojnoj paradi u Parizu: "Ako Kundid ne ispuni ovo što je Anušić najavio, očekujem njegovu ostavku”

Podsjetimo, ministar Anušić istaknuo je da za sudjelovanje na takvom događaju nije potrebna suglasnost predsjednika Republike jer se ne radi o vojnoj operaciji. Podsjetio je da saveznici redovito sudjeluju na vojnim mimohodima država članica NATO-a te da je hrvatska Počasno-zaštitna bojna sudjelovala na pariškom mimohodu i 2013. godine.