Ministrica na sastanku s liječnicima: “20 tisuća pacijenata je ostalo bez liječnika. Mi smo se obećanja doista naslušali”

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Zdravstvo muku muči s kadrom, posebice kada je riječ o obiteljskim liječnicima. Osipanje ljudi, previše pacijenata po jednom timu, administracija - samo su neki od problema koji ih muče. Sve su to iznijeli na sastanku i ministrici koja ih je pozvala za stol. Liječnici tvrde da je situacija alarmantna - kažu da je samo od nove godine oko 15.000 pacijenata ostalo bez liječnika.

Subota, ali radna. Ministrica zdravstva Irena Hrstić se prvi put sastala s obiteljskim liječnicima. Dva i pol sata se iza vrata razgovaralo o problemima.

“Ove godine je deset liječnika manje iz obiteljske medicine. To praktički znači da je 15 do 20.000 pacijenata ostalo bez svog stalnog liječnika”, rekla je Zrinka Huđek Leskovar, predsjednica KOHOM-a, prenosi Dnevnik.hr

Uz kadar koji se osipa, muči ih nekoliko problema. Žele smanjenje broja pacijenata po timu na 1500.

Doktor Dragan Soldo ih, primjerice, ima 2400. Tu je dodatan problem i e-upisivanje.

“Ja recimo svaki dan u ambulanti imam minimalno 60 mailova za uputnice, lijekove. To je rad koji nitko ne vidi da se događa, a vi to isto morate u svojem radnom vremenu obaviti. S druge strane, vi ne možete pregledati više od 30-40 ljudi, to je maksimum koji možete unutar radnog vremena”, rekao je.

Traže administrativno rasterećenje

Traže i administrativno rasterećenje.

“Ako pacijent dobije nalaz bolničkog liječnika da mora otići na kontrolu, onda mu se treba u administraciji bolnice osigurati taj termin za kontrolni pregled, ovako se pacijenti bespotrebno šetaju, svi mi gubimo jako puno vremena”, nadodao je Soldo.

Dosta im je i toga da proces ugovaranja s HZZO-om bude jednostran. Žele mogućnost pregovaranja.

Dramatično upozorenje obiteljskih liječnika: Nije pet do 12, nego je debelo preko 12 da se stvari počnu rješavati Imamo podatke HZZO-a: Evo koliko nedostaje obiteljskih liječnika i gdje je ordinacija s najviše pacijenata, njih čak 2665

“Tražimo novi ugovori s HZZO-om, da budemo ravnopravni suradnici, odnosno da utječemo na to kakvi su nam ugovori s HZZO-om, kako ćemo raditi”, rekla je Vikica Krolo, zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore.

Odljev liječnika iz primarne će spriječiti i tako da se svima koji žele biti u statusu ugovorne ordinacije to i dopusti, smatraju u udruzi ugovornih ordinacija.

Traže i da se uvede zakupnina od 1 eura.

“Vi danas imate župana Dubrovačko-neretvanske županije koji plače da nema likara, a njegovi ugovorni liječnici plaćaju enormne zakupnine. Dakle, po tržišnom principu. Nedopustivo je da je da liječnik koji obavlja javno-zdravstvenu službu s iskaznicom HZZO-a ima tržištnu zakupninu jer mi naše usluge ne naplaćujemo, niti to želimo”, rekla je Josipa Rodić.

Ministrica kaže da će se fokusirati na primarnu zdravstvenu zaštitu i rješavanje problema – od osipanja kadra do rasterećenja.

“Postoji nešto što možemo odmah riješiti, kao što su DTP-ovi, ovo administrativno rasterećenje, a o načinu i novom modelu ugovaranja u primarnom trebat će nam malo više vremena, odnosno izmjena Zakona”, rekla je Hrstić.

“Mi smo se obećanja doista naslušali, već 15 godina kao KOHOM hodočastimo i u Ministarstvo i HZZO. Očekujemo realizaciju, očekujemo djela. Ministrica je zaista pokazala dobru volju”, nadodala je Huđek Leskovar.

Volju su pokazali mnogi, ali je primarna nastavila propadati. Svi očekuju da će od nove ministrice čim prije vidjeti i poteze koji će to promijeniti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Hrvat iz Njemačke poslao nam je slike artikala iz dućana. Iste smo uslikali ovdje. Što kažete na razlike u cijenama? Provjerite imate li pravo na besplatno dopunsko osiguranje