Ministrica zdravstva komentirala zahtjeve radnika Hitne koji se spremaju na prosvjed

Ministrica zdravstva Irena Hrstić u četvrtak je rekla da postoji politička volja za uvođenje beneficiranog radnog staža koji traže Udruga Hitna uživo 194 i Sindikat Hitne medicine te da će krajem ovog ili početkom idućeg tjedna HZJZ dostaviti stručno mišljenje potrebno za donošenje odluke.
Udruga Hitna uživo 194 i Sindikat Hitne medicine najavili su za početak listopada prosvjed u Zagrebu na kojemu će pored ostalog tražiti povrat beneficiranog radnog staža za "hitnjake".
Nakon sjednice Vlade Hrstić je odgovarala na pitanja novinara te je rekla kako je o tim istim temama prije dva dana održan sastanak u Ministarstvu zdravstva.
"Na sastanku sam bila osobno prisutna, zajedno s predstavnicima triju sindikata, uključujući liječnički sindikat, djelatnicima Ministarstva zdravstva i ravnateljicom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Sastanak sam sazvala zbog informacija koje su se pojavile u medijskom prostoru, a koje nisu bile dovoljno jasno izrečene. Željela sam predstavnike sindikata informirati o aktivnostima koje se provode u skladu sa zahtjevom iz prošle godine, kada su započeti razgovori o beneficiranom radnom stažu", kazala je.
Pojasnila je da je Sindikat medicinskih sestara i tehničara u lipnju 2024. dostavio Ministarstvu rada elaborat s činjenicama koje su potrebne za donošenje stručne odluke. Dodala je da je taj elaborat proslijeđen Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.
"Kao što sam prije dva dana rekla predstavnicima sindikata, krajem ovog ili početkom idućeg tjedna HZJZ, odnosno njihova djelatnost medicine rada, dostavit će stručno mišljenje. To je uobičajena i redovna procedura kod donošenja odluka o beneficiranom radnom stažu, a nakon toga dokument ide Ministarstvu rada", kazala je Hrstić.
Naglasila je da bi se uopće mogla donijeti odluka, potrebno je završiti stručnu analizu elaborata koji je dostavio Sindikat medicinskih sestara i tehničara. "Tu sam informaciju prenijela predstavnicima sindikata, a kako sam najavila, čim dobijemo stručno mišljenje, idući tjedan ću ih obavijestiti o zaključku", rekla je.
Dodala je da nikada nije bilo naznaka da nema političke volje.
"Razgovarali smo na sastanku treba li elaborat biti samo od sestara i tehničara ili i od ostalih. Zaključili smo da ćemo pričekati stručno mišljenje i onda se dogovoriti dalje. Politička volja za razgovore uvijek je postojala i nastavlja se. Očekujem da ću ih idući tjedan informirati, jer ovo uopće nije izravno u domeni Ministarstva zdravstva, nego medicine rada pri HZJZ-u", kazala je.
O prosvjedu najavljenom za 1. listopada kazala je da je to njihova odluka i da na nju ne može utjecati.
