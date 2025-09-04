Hitnjaci idu u prosvjed - oglasio se HZHM

Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) poručio je u četvrtak, nakon najave prosvjeda dijela djelatnika hitne medicine, da razumije i uvažava zahtjeve zaposlenika koji traže poboljšanje svojih radnih uvjeta ali da Zavod nema ovlasti donositi odluku o njihovu beneficiranom radnom stažu.
"Uloga je Zavoda pružiti stručnu i tehničku podršku u okviru zakonski definiranih procedura", poručio je HZHM u priopćenju nakon što su danas Udruga Hitna uživo 194 i Sindikat Hitne medicine najavili za početak listopada prosvjed u Zagrebu. Na njemu će tražiti povrat beneficiranog radnog staža za hitnjake, donošenje zakona o hitnoj medicinskoj službi i smjenu ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maje Grbe Bujević.
HZHM je objavio i video izjavu Maje Grbe Bujević, koja je poručila da ostavku ne razmatra.
U priopćenju navode da je u Hrvatskoj postupak priznavanja beneficiranog radnog staža jasno i precizno uređen Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem.
"Inicijativu mogu pokrenuti isključivo sindikati ili poslodavci, a obaveza je izrada stručne dokumentacije (elaborata) prema metodologiji koju je propisalo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Tek na temelju takvog elaborata, neovisne stručne i znanstvene institucije daju mišljenja o štetnosti pojedinih radnih mjesta, nakon čega nadležna tijela donose odluku", pojašnjavaju u priopćenju.
Napominju da su više puta sudjelovali s inicijativama
HZHM navodi kako je i do sada više puta sudjelovao u tim procesima. Još 2014. godine Zavod se obratio Ministarstvu rada s inicijativom da se prilikom izrade novog zakona razmotri mogućnost priznavanja beneficiranog staža u hitnoj medicini, a 2015. godine organizirao je edukacije za sindikate i zavode kako bi ih upoznao s postupkom izrade elaborata. Tijekom 2023. predstavnici HZHM-a sudjelovali su u radu radne skupine Ministarstva zdravstva na izradi stručne podloge za Zakon o djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Također, HZHM je u suradnji sa Hrvatskim strukovnim sindikatom medicinskih sestara i tehničara prikupljao podatke od županijskih zavoda za potrebe izrade elaborata za medicinske sestre u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi.
"S obzirom na to da je navedeni elaborat dosad dostavljen samo za medicinske sestre, na sastanku sa sindikatima održanom početkom ovog tjedna u Ministarstvu zdravstva istaknuto je da je nužno tražiti rješenja za sve djelatnike u hitnoj medicini, a ne samo parcijalna rješenja koja se odnose na pojedine struke ili skupine zaposlenika. Samo na taj način može se osigurati pravednost, održivost i dugoročno povjerenje zaposlenika i građana kojima služba svakodnevno pomaže", poručuje Zavod u priopćenju.
Uz podršku sindikatima u izradi elaborata za beneficirani radni staž kao jednom od rješenja, HZHM ističe kako, u okviru svoje nadležnosti, kontinuirano radi na poboljšanju uvjeta rada predlaganjem Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza s dovoljnim brojem timova kako bi im se smanjilo radno opterećenje, izvršila standardizacija vozila i opreme, bolja organizacija rada, edukacija djelatnika u hitnoj medicini te razvio sustav psihološke podrške za timove izložene stresnim situacijama.
HZHM poručuje da će i dalje biti aktivan sudionik jačanja hitne medicinske službe, pri čemu vjeruje da se odgovorna rješenja mogu pronaći samo dijalogom i poštivanjem zakona.
