Hitnjaci idu u prosvjed - oglasio se HZHM

HZHM navodi kako je i do sada više puta sudjelovao u tim procesima. Još 2014. godine Zavod se obratio Ministarstvu rada s inicijativom da se prilikom izrade novog zakona razmotri mogućnost priznavanja beneficiranog staža u hitnoj medicini, a 2015. godine organizirao je edukacije za sindikate i zavode kako bi ih upoznao s postupkom izrade elaborata. Tijekom 2023. predstavnici HZHM-a sudjelovali su u radu radne skupine Ministarstva zdravstva na izradi stručne podloge za Zakon o djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Također, HZHM je u suradnji sa Hrvatskim strukovnim sindikatom medicinskih sestara i tehničara prikupljao podatke od županijskih zavoda za potrebe izrade elaborata za medicinske sestre u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi.