Oglas

"Hrvatska se prilagođava"

„Mir, sloboda i stabilnost hrvatske su vrijednosti“ — Jandrokovićeva poruka diplomatima

author
Hina
|
26. kol. 2025. 15:44
24.08.2025., Barban - Ovogodisnja, jubilarna 50. obnovljena Trka na prstenac, nadmasila je sva ocekivanja. Slavodobitnik, Antonio Osip do svoje je titule dosao u pripetavanju. Photo: Sasa Miljevic / PIXSELL/PIXSELL
Sasa Miljevic / PIXSELL/PIXSELL

Svijet se nalazi u iznimno složenim okolnostima, u kojima očigledno slabi značaj multilateralizma i međunarodnoga prava, ali Hrvatska se tome zna prilagoditi, poručio je u utorak predsjednik Sabora Gordan Jandroković hrvatskim diplomatima.

Oglas

Gordan Jandroković na Konferenciji je hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika ocijenio da se svijet nalazi u iznimno složenim okolnostima, ističući ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i klimatske promjene, migracije, ubrzani tehnološki razvoj i zdravstvene krize.

„U tako izazovnim vremenima, u kojima očigledno slabi značaj multilateralizma i međunarodnoga prava, nužno je prilagoditi se, a Hrvatska je kroz povijest dokazala da to zna činiti,“ rekao je Jandroković po saborskom priopćenju. 

Hrvatske su vrijednosti mir, sloboda, stabilnost i vladavina prava, "a na našoj je diplomaciji da te vrijednosti zaštiti unatoč globalnom slabljenju međunarodnog prava", naglasio je. 

Dodao je i da je Hrvatska od svojeg osnutka ostvarila sve zacrtane strateške ciljeve i procijenio da je danas ona nadomak članstva u Organizaciji za ekonomsku suradnju u razvoj (OECD).

„Hrvatska diplomacija uvijek je bila snažno angažirana u postizanju svih tih ciljeva te u zaštiti nacionalnih interesa, a sve u funkciji boljitka naših građana“, pohvalio je šef Sabora okupljene.

Teme
Gordan Jandroković Hrvatska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ