Državna tajnica u MUP-u: Pozdrav kojim su se odvodili ljudi u logore nije hrvatska budućnost

"Vidjeli smo da je glavni ravnatelj policije uputio stručni nadzor odmah po postupku u Policijsku upravu zadarsku i da se utvrđuju okolnosti dok događaja, a kao što je ministar i sam rekao, dok se ne utvrde okolnosti ne bi bilo profesionalno ni higijenski da ja kao državna tajnica to komentiram. No moram reći da me ražalostilo to što se dogodilo u Benkovcu, sloboda kulturnog i umjetničkog stvaralaštva je naša temeljna i ustavna vrednota i bilo kakav poziv na zajedništvo koje se pretvara u jednoumlje ne znači demokraciju, to je zapravo samo poništenje demokracije", tvrdi Lastrić Đurić.