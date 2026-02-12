Sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik Miro Bulj bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o aktualnostima.
U saborske klupe vraća se bivši ministar Marin Piletić, a Miro Bulj ocijenio je njegov mandat:
"Premijer Plenković i Piletić trebali bi se ispričati za inkluzivni dodatak i izjave koje su davali oni, ali i saborski zastupnici HDZ-a. To je minimalno prema svima koji nisu ostvarili svoje pravo na inkluzivni dodatak, a umrli su. Barem isprika."
"Činjenica je da je centar moći u Hrvatskoj nije Sabor nego Vlada ", dodao je.
"Neke saborske zastupnike kada ih vidim petkom na glasanju pomislim da su saborski djelatnici, ali to su zastupnici koji dođu samo na glasanje - na tjelovježbe dizanja ruku kako im Plenković napiše", rekao je.
Kaže i kako je sramotno da se preko hrvatske reprezentacije diže rejting i Tomaševiću i Plenkoviću. "Od jednoga se radi domoljuba, a od drugoga vođu ljevice", kaže Bulj-
