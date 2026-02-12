Oglas

zastupnik mosta

Miro Bulj: Od Plenkovića rade domoljuba, a od Tomaševića vođu ljevice

author
N1 Info
|
12. velj. 2026. 11:07

Sinjski gradonačelnik i saborski zastupnik Miro Bulj bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o aktualnostima.

Oglas

U saborske klupe vraća se bivši ministar Marin Piletić, a Miro Bulj ocijenio je njegov mandat:

"Premijer Plenković i Piletić trebali bi se ispričati za inkluzivni dodatak i izjave koje su davali oni, ali i saborski zastupnici HDZ-a. To je minimalno prema svima koji nisu ostvarili svoje pravo na inkluzivni dodatak, a umrli su. Barem isprika."

"Činjenica je da je centar moći u Hrvatskoj nije Sabor nego Vlada ", dodao je.

"Neke saborske zastupnike kada ih vidim petkom na glasanju pomislim da su saborski djelatnici, ali to su zastupnici koji dođu samo na glasanje - na tjelovježbe dizanja ruku kako im Plenković napiše", rekao je.

Kaže i kako je sramotno da se preko hrvatske reprezentacije diže rejting i Tomaševiću i Plenkoviću. "Od jednoga se radi domoljuba, a od drugoga vođu ljevice", kaže Bulj-

Cijeli razgovor pogledajte u videu.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Andrej Plenković Marin Piletić Miro Bulj Sabor Vlada

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ