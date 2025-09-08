Oglas

"plenković je izdao narod"

Miro Bulj: Vratimo hrvatsku kunu

author
N1 Info
|
08. ruj. 2025. 08:06
Miro Bulj: Milanović bi kao izabrani predsjednik trebao doći na tu sjednicu
N1 Hrvatska

Mostov zastupnik Miro Bulj svoju je objavu na Facebooku počeo rečenicom: Vratimo hrvatsku kunu.

Oglas

"Plenković je uvođenjem eura izdao nacionalne interese i narod. Govorio sam da će euro osiromašiti hrvatske građane i donijeti val poskupljenja. Nažalost, upravo to živimo danas, ono što je bilo 1 kuna, sada je 1 euro. Obećavali su stabilnost, a što smo dobili? Plaće i mirovine bezvrijedne, cijene eksplodirale, narod prevaren.

Za njih je euro “povijesno postignuće”, a za narod  najveća prevara i pljačka  Ja šutjeti neću! Borit ću se protiv svake dodvorničke politike koje prodaje našu interese, našu slobodu i našu Hrvatsku Briselskim činovnicima", napisao je Bulj.

Teme
miro bulj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ