Miro Bulj: Vratimo hrvatsku kunu

"Plenković je uvođenjem eura izdao nacionalne interese i narod. Govorio sam da će euro osiromašiti hrvatske građane i donijeti val poskupljenja. Nažalost, upravo to živimo danas, ono što je bilo 1 kuna, sada je 1 euro. Obećavali su stabilnost, a što smo dobili? Plaće i mirovine bezvrijedne, cijene eksplodirale, narod prevaren.