Miro Bulj: Vratimo hrvatsku kunu

Mostov zastupnik Miro Bulj svoju je objavu na Facebooku počeo rečenicom: Vratimo hrvatsku kunu.
"Plenković je uvođenjem eura izdao nacionalne interese i narod. Govorio sam da će euro osiromašiti hrvatske građane i donijeti val poskupljenja. Nažalost, upravo to živimo danas, ono što je bilo 1 kuna, sada je 1 euro. Obećavali su stabilnost, a što smo dobili? Plaće i mirovine bezvrijedne, cijene eksplodirale, narod prevaren.
Za njih je euro “povijesno postignuće”, a za narod najveća prevara i pljačka Ja šutjeti neću! Borit ću se protiv svake dodvorničke politike koje prodaje našu interese, našu slobodu i našu Hrvatsku Briselskim činovnicima", napisao je Bulj.
