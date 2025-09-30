Tko je novi predsjednik Ustavnog suda?

Na građanskom i kaznenom odjelu Općinskog suda u Rijeci volontirala je od 2006. do 2007. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci zaposlena je od 2007. najprije kao asistentica, viša asistentica pa docentica te izvanredna profesorica na Katedri za teoriju prava i države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku.