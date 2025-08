Miroslav Škoro: Jugoslavija je mrtva već 35 godina. Živi još možda u glavama nekih ljudi. Proći će i to

"Bruce Springsteen pjeva Born in the USA (to je kritika, a ne domoljubna pjesma, nap.a.), Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama. Puno svjetskih izvođača pjeva o svojoj zemlji. Ne mislim da sam isključivo domoljubni autor, iako sam ponosan na to da u mojoj ljubavnoj tematici ima i ljubavi prema domovini. Mislim da je ona to zavrijedila."