zbog stranog tijela

Mlinar povukao tri vrste kruha

author
Hina
|
18. pro. 2025. 15:58
kruh iz mlinara
Foto: Mlinar

''Razlog opoziva je potencijalna prisutnost stranog tijela u proizvodu, metalnog podrijetla. Poduzete su sve potrebne preventivne mjere i dodatne sigurnosne provjere kako bi se utvrdile sve okolnosti te spriječilo ponavljanje slične situacije'', izvijestili su iz Mlinara.

Povlačenje se odnosi isključivo na proizvode s rokom trajanja između 18. i 24. prosinca. Navedeni proizvodi, zapakirani u plastične vrećice, prodavali su se u trgovačkim lancima te nisu dostupni u Mlinar maloprodajnim objektima, dodali su.

Na prodaji u trgovačkim lancima

Sve kupce koji su kupili proizvod s navedenim rokovima trajanja pozvali su da ih vrate u trgovinu u kojoj su ga kupili, gdje će im, uz predočenje valjanog računa, biti osiguran povrat novca. 

Teme
chia kruh mlinar povlačenje kruha

