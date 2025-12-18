Mlinar povukao tri vrste kruha

''Razlog opoziva je potencijalna prisutnost stranog tijela u proizvodu, metalnog podrijetla. Poduzete su sve potrebne preventivne mjere i dodatne sigurnosne provjere kako bi se utvrdile sve okolnosti te spriječilo ponavljanje slične situacije'', izvijestili su iz Mlinara.
Povlačenje se odnosi isključivo na proizvode s rokom trajanja između 18. i 24. prosinca. Navedeni proizvodi, zapakirani u plastične vrećice, prodavali su se u trgovačkim lancima te nisu dostupni u Mlinar maloprodajnim objektima, dodali su.
Na prodaji u trgovačkim lancima
Sve kupce koji su kupili proizvod s navedenim rokovima trajanja pozvali su da ih vrate u trgovinu u kojoj su ga kupili, gdje će im, uz predočenje valjanog računa, biti osiguran povrat novca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
