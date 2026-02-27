Oglas

Müller povlači dječju igračku, pronađen azbest: "Odmah prestanite s upotrebom!"

N1 Info
27. velj. 2026. 09:41
14.04.2016., Bjelovar, Trgovacki centar Stop & shop - Na podrucju Bjelovara otvoren je soping centar Stop & shop, a koji okuplja sest poznatih trgovina. Drogerija Muller. "nPhoto: Damir Spehar/PIXSELL
Damir Spehar/PIXSELL

Müller je objavio da s tržišta povlači proizvod Stretch Gorilla Van Manen 621539.

Proizvođač Van Manen BV iz Nizozemske povlači proizvod Stretch Gorilla Van Manen 621539 s tržišta. (MAN/EAN: 2957552 / 8713219480632), a razlog je prisutnost azbesta u punjenju od pijeska.

Povlačenje se odnosi na proizvod, koji je u prodaji bio od 15. veljače 2024. godine do danas.

"Molimo provjerite imate li navedeni proizvod te odmah prestanite s upotrebom! Povrat navedenog proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će Vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa.

Za sva pitanja možete kontaktirati našu službu za kupce na tel. 01 /3700-100 ili na e-mail: [email protected].", stoji na stranici trgovačkog lanca.

Podsjetimo, njemačke trgovine povukle su s polica niz igračaka punjenih pijeskom zbog mogućih tragova azbesta, izvijestio je portal specijaliziran za sigurnost potrošačkih proizvoda Lebensmittelwarnung.

Teme
Igračke Müller azbest

