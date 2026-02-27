Müller povlači dječju igračku, pronađen azbest: "Odmah prestanite s upotrebom!"

Müller je objavio da s tržišta povlači proizvod Stretch Gorilla Van Manen 621539.
Proizvođač Van Manen BV iz Nizozemske povlači proizvod Stretch Gorilla Van Manen 621539 s tržišta. (MAN/EAN: 2957552 / 8713219480632), a razlog je prisutnost azbesta u punjenju od pijeska.
Povlačenje se odnosi na proizvod, koji je u prodaji bio od 15. veljače 2024. godine do danas.
"Molimo provjerite imate li navedeni proizvod te odmah prestanite s upotrebom! Povrat navedenog proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će Vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa.
Za sva pitanja možete kontaktirati našu službu za kupce na tel. 01 /3700-100 ili na e-mail: [email protected].", stoji na stranici trgovačkog lanca.
Podsjetimo, njemačke trgovine povukle su s polica niz igračaka punjenih pijeskom zbog mogućih tragova azbesta, izvijestio je portal specijaliziran za sigurnost potrošačkih proizvoda Lebensmittelwarnung.
