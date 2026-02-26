Njemačke trgovine povlače opasne igračke: "Mogu ugroziti zdravlje pri udisanju. Vratite ih"

Njemačke trgovine povukle su s polica niz igračaka punjenih pijeskom zbog mogućih tragova azbesta, izvijestio je portal specijaliziran za sigurnost potrošačkih proizvoda Lebensmittelwarnung.
Opoziv uključuje rastezljivu figuricu PUFFERZ Puffer-Figur Sand, navodi agencija dpa.
Ako je proizvod oštećen ili poderan, punjenje može iscuriti i ugroziti zdravlje pri udisanju, navodi se u upozorenju. Potrošači više ne bi trebali koristiti taj artikl i trebali bi ga vratiti u trgovinu.
Opozvani proizvod distribuiran je preko poslovnica lanca Smyths Toys i prodavao se u više saveznih njemačkih zemalja.
Vlasti savjetuju kupcima da odmah odmaknu igračke od djece i da ih ne koriste.
Proizvodi s barkodom 8714627012316 mogu se vratiti u trgovine, a kupci će dobiti povrat novca, čak i bez računa.
Diskontni trgovac Woolworth također je povukao iz prodaje rastezljive igračke Jungle Expedition Super Stretch Gorilla i Brainboooom Super Stretch Predator.
Prema navodima tvrtke, pijesak u tim proizvodima možda je kontaminiran azbestom. Artikli su već uklonjeni iz svih poslovnica, objavila je tvrtka, a kupci se mole ih da vrate u trgovine.
Stručnjaci procjenjuju da azbest može biti prisutan u finim vlaknima, čije udisanje može biti štetno po zdravlje. Rizik je posebno izražen kod oštećenih proizvoda.
Potrošači ne bi smjeli otvarati takve igračke niti dopustiti djeci da se s njima igraju. Ako se pijesak već proširio po zatvorenom prostoru, stručnjaci savjetuju temeljito čišćenje kako se ne bi stvarala prašina.
Točan broj potencijalno kontaminiranih proizvoda nije poznat, napominje dpa.
