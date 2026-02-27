"Moguća ekološka bomba"
Milinović o tvornici za preradu litija: Pozivam ministricu i počasnog građanina Plenkovića da se uključe!
Gradonačelnik Gospića Darko Milinović bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o gradnji tvornice za preradu litija u Smiljanskom Polju pokraj Gospića.
U kojoj je fazi projekt?
"Na Gradskom vijeću imamo predstavljanje projekta prerade ribe u istoj industrijskoj zoni koja ponovno izaziva kontroverze. Nemaju studiju utjecaja na okoliš, odluke o potrošnji vode i nisu dostavili način na koji zbrinjavati otpadne vode. Predložit ću da zaustavimo taj projekt i kažemo da u Gospiću ne može biti još jedna moguća ekološka bomba. Da je to tako bilo s tvornicom litija, ne bi danas o tome razgovarali", rekao je Darko Milinović.
"Bio sam spreman doći pred Ministarstvo"
"Gdje je problem? Došli smo do jednog dokumenta i zatražio sam sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije i taj sastanak sam čekao od studenog pa do nekidan. Kada sam rekao da smo spremni napraviti sve u cilju zaštite zdravlja i okoliša Grada Gospića te na kraju da ću doći štrajkati pred Ministarstvo, podići šator, pet autobusa - onda su me u Ministarstvu primili. Ministarstvo je htjelo baciti lopticu na Grad i županiju, to nisam dopustio. Rekli su da je građevinska dozvola izdana bez da je tražena ekološka mreža, a kada sam pokazao dokument da je tražena ekološka mreža i da je Ministarstvo dalo tumačenje, onda je nastao u tajac u Ministarstvu", dodao je.
Studija utjecaja na okoliš
Ističe osnovni problem: "Ministarstvo je dalo mišljenje da građevinska dozvola može biti izdana bez studije utjecaja na okoliš. Jučer sam ponovno tražio ministricu da odgovori na pet puta ponovljeni dopis stoje li još uvijek kod mišljenja da ne treba studija utjecaja na okoliš, a radi se o kemijskoj industriji."
"Ministrica je stupila na dužnost 17. svibnja, a mišljenje da ne treba studija utjecaja na okoliš je potpisano dan prije nego što je ministrica stupila na dužnost. I ministrica i ja smo zatekli vrući krumpir i ja ću ga sigurno rješavati", tvrdi.
Milinović navodi da postoji dokument iz 2023. godine koji nije predmet i nema ga gradska uprava: "Pojavio se novi dokument iz 2025. godine i to sve baca sumnju na legalnost."
"Čekam pet dana na dokument"
"Opet čekam pet dana na dokument i ponovno pozivam ministricu i počasnog građanina Ličko-senjske županije Plenkovića, i vi se morate uključiti. Nitko ne smije ništa reći dok ne amenuje premijer. Zvrcnite, premijeru, ministricu da mi odgovori - stoji li Ministarstvo iza svog dokumenta da ne treba za tvornicu litija u Gospiću studija utjecaja na okoliš."
"Tu treba i okolišna dozvola koja je stroži dokument od studije utjecaja na okoliš. Na Gradskom vijeću predložit ću da takav potencijalno sumnjiv ekološki projekt neće ići", dodaje gradonačelnik Gospića.
