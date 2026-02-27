Milinović o tvornici za preradu litija: Pozivam ministricu i počasnog građanina Plenkovića da se uključe!

"Gdje je problem? Došli smo do jednog dokumenta i zatražio sam sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije i taj sastanak sam čekao od studenog pa do nekidan. Kada sam rekao da smo spremni napraviti sve u cilju zaštite zdravlja i okoliša Grada Gospića te na kraju da ću doći štrajkati pred Ministarstvo, podići šator, pet autobusa - onda su me u Ministarstvu primili. Ministarstvo je htjelo baciti lopticu na Grad i županiju, to nisam dopustio. Rekli su da je građevinska dozvola izdana bez da je tražena ekološka mreža, a kada sam pokazao dokument da je tražena ekološka mreža i da je Ministarstvo dalo tumačenje, onda je nastao u tajac u Ministarstvu", dodao je.