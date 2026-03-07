Oglas

FOTO / Molitelji na trgovima: U Zagrebu ih dočekali prosvjednici

N1 Info
07. ožu. 2026. 12:03
Zagreb
Marko Prpic/PIXSELL

Već tradicionalno svaku prvu subotu u mjesecu molitelji krunice okupljaju se na trgovima diljem Hrvatske.

U Zagrebu su se nasuprot molitelja našli prosvjednici.

7.3.2026., Zagreb - Vec tradicionalno svaku prvu subotu u mjesecu muski molitelji krunice okupljaju se na trgu, a nasuprot njih prosvijednici protiv istih. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Zagreb
07.03.2026., Sibenik - Prva subota u mjesecu rezervirana za molitelje muske krunice. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
molitelji prosvjednici trgovi

