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položio vijence na Mirogoju

Tomašević najavio odlazak u Knin: "Svake godine se okupimo kako bismo izrazili zahvalnost hrvatskim braniteljima"

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Hina
|
04. kol. 2026. 10:37
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Tomislav Tomašević
Neva Zganec/PIXSELL

U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, izaslanstvo Grada Zagreba predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položilo je u utorak na Gradskom groblju Mirogoj vijence u spomen na poginule i nestale branitelje.

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"Svake godine se okupimo ovdje na Mirogoju kako bismo prije svega izrazili zahvalnost i odali počast svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske", izjavio je Tomašević kod Zida boli.

Zagrebački gradonačelnik ujedno je potvrdio da će u srijedu, kao i svake godine do sada, sudjelovati na središnjoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu.

Zagrebačko izaslanstvo je položilo vijence kod spomen-obilježja "Glas hrvatske žrtve - Zid boli", Središnjeg križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja te kod spomenika "Kenotaf" na Krematoriju, zajedno s predstavnicima udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

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Teme
dan pobjede mirogoj oluja tomislav tomašević

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