Muškarac kod Varaždina pucao u poznanika. Određen mu je istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenut će istragu protiv 71-godišnjaka osumnjičenog da je krajem prosinca na Varaždin Bregu iz revolvera pucao u 78-godišnjaka i teško ga ranio, zbog čega mu je određen istražni zatvor, a kod njega je pronađeno ilegalno oružje i streljivo.

Osumnjičenik se tereti za ubojstvo u pokušaju i nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari, izvijestilo je u petak Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu.

Prema sumnjama tužiteljstva, 71-godišnjak je 30. prosinca, nakon verbalne prepirke, iz neovlašteno posjedovanog revolvera ispalio hitac u 78-godišnjaka, nanijevši mu tešku tjelesnu ozljedu u obliku prostrijelne rane.

Pretragom njegove kuće pronađeni su i revolver, dvije ručne bombe, 29 komada streljiva te oko 100 grama crnog baruta, čije je posjedovanje građanima zabranjeno.

Sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio osumnjičeniku istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.