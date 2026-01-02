Oglas

u kući pronađene i bombe

Muškarac kod Varaždina pucao u poznanika. Određen mu je istražni zatvor

Hina
02. sij. 2026. 14:42
policija PU bjelovarsko-bilogorska
PU bjelovarsko-bilogorska

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenut će istragu protiv 71-godišnjaka osumnjičenog da je krajem prosinca na Varaždin Bregu iz revolvera pucao u 78-godišnjaka i teško ga ranio, zbog čega mu je određen istražni zatvor, a kod njega je pronađeno ilegalno oružje i streljivo.

Osumnjičenik se tereti za ubojstvo u pokušaju i nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari, izvijestilo je u petak Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu.

Prema sumnjama tužiteljstva, 71-godišnjak je 30. prosinca, nakon verbalne prepirke, iz neovlašteno posjedovanog revolvera ispalio hitac u 78-godišnjaka, nanijevši mu tešku tjelesnu ozljedu u obliku prostrijelne rane.

Pretragom njegove kuće pronađeni su i revolver, dvije ručne bombe, 29 komada streljiva te oko 100 grama crnog baruta, čije je posjedovanje građanima zabranjeno.

Sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio osumnjičeniku istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Teme
Varaždin pokušaj ubojstva

