Muškarac s padobranom skočio s Dalmatia Towera, sletio na automobil

Iz Westgate grupe, u čijem je vlasništvu neboder, potvrdili su da su upoznati s događajem. „Možemo potvrditi da nitko nije ozlijeđen, što smatramo najvažnijom činjenicom u ovom incidentu. Naša tehnička služba od samog početka intenzivno surađuje sa svim nadležnim tijelima kako bi se u potpunosti rasvijetlile okolnosti i utvrdile sve relevantne činjenice“, navodi se u priopćenju.