Konaković opet proziva hrvatske udruge i stranke: "Sve dok se strasno grlite s Dodikom..."

Armin Durgut/PIXSELL

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković u četvrtak je odbacio kritike koje su na njegov račun stigle iz koordinacije udruga Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i od hrvatskih političara iz te zemlje zbog načina na koji interpretira zastupljenost pripadnika nacionalnih skupina u tijelima vlasti.

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Konaković, koji je i lder vladajuće stranke Narod i pravda (NiP), prije toga je zajedno s predsjedateljem Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem odbacio poziv hrvatskog ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana na uspostavu nove izborne jedinice iz koje bi Hrvati birali svog člana Predsjedništva BiH.

Na to su posebnom izjavom reagirali iz udruga koje okupljaju bivše pripadnike HVO-a, uz poruku Konakoviću da zagovara politiku poput one Slobodana Miloševića koja je dovela do ratova na području bivše Jugoslavije i po kojoj bi većinski narod drugima određivao njihova prava.

"Hrvati su znali obraniti svoj opstanak. I kao što su odgovorili Miloševićevoj ratnoj mašineriji, znat će to napraviti i danas, demokratski, politički i svim legitimnim sredstvima, obraniti se od učenika iste politike majorizacije i hegemonije", naveli su u izjavi koordinacije udruga bivših pripadnika HVO.

Konaković od polemike nije odustao, a posebice ga je uvrijedila usporedba s Miloševićem.

Na Facebooku je napisao kako je Milorad Dodik taj koji je vjerni sljednik Miloševićeve politike, a unatoč tomu hrvatska politika u BiH bira ga za svog najvjernijeg saveznika.

"Sve dok se strasno grlite s Dodikom, koji glasno promovira i štiti politiku Slobodana Miloševića... vi ovakvim priopćenjima sramotite Hrvate", poručio je Konaković udrugama.

Ponovo ustvrdio kako Hrvati u Bosni i Hercegovini, kako tvrdi protivno ustavu, zauzimaju znatno više pozicija i to na štetu Bošnjaka.

"Zašto i koja je osnova da Bošnjaci, kojih je više od 50 posto (prema popisu iz 2013.), imaju isti broj (pozicija) kao Hrvati, kojih je tri puta manje, dok Hrvati imaju i desetke drugih rukovodećih pozicija na štetu Bošnjaka", napisao je Konaković.

Kazao je kako poziva na raspravu o tome na temelju argumenata, a onda iz HDZ-a BiH dobiva odgovore da ne treba prebrojavati krvna zrnca.

Ipak je pozvao na "iskreni dogovor" Hrvata i Bošnjaka.

"Mi smo za dogovor, ali iskren i fer. Ne podcjenjujte našu dobru volju, ona nije slabost", poručio je Konaković.