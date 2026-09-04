Udruga Volim Omiš podržala je prosvjed za Liku koji će se sutra održati u Zagrebu, poručivši građanima da javni pritisak i prosvjedi mogu dovesti do promjena. Kao primjer navode vlastitu borbu oko projekta omiške obilaznice.

"Ličanima poručujemo ono što smo i sami naučili kroz vlastitu borbu: ne šutite, ne bojte se i ne odustajte. Prosvjed, javni pritisak i argumentirana borba građana mogu promijeniti stvari koje su se godinama predstavljale kao nepromjenjive", poručili su iz udruge.

Podsjećaju da je direktor Hrvatskih cesta Ivica Budimir početkom godine, nakon niza prosvjeda građanskih inicijativa i mjesnih odbora Grada Omiša, tvrdio da se trasa obilaznice neće mijenjati. Građani su upozoravali na probleme vezane uz sigurnost, funkcionalnost, prostor i okoliš te na činjenicu da je projektirana bez odgovarajućeg pristupnog čvora.

Nakon prosvjeda, kontinuiranog javnog pritiska, iznošenja stručnih argumenata i obraćanja nadležnim tijelima Europske komisije projekt je ipak izmijenjen. Prihvaćeno je prometno rješenje s rotorom u Zakučcu, na kojem su inzistirali protivnici prvotnog projekta.

Iz udruge to smatraju dokazom da građanski pritisak može dati rezultate, ali upozoravaju da izmjenama nisu riješeni sigurnosni i ekološki problemi, kao ni pitanje utjecaja projekta na vizualni identitet Omiša. Zbog toga i dalje inzistiraju na rješenju s jednim glavnim tunelom i odgovarajućim sigurnosnim rješenjem, kojim bi se, tvrde, bolje zaštitili prostor, okoliš, stanovnici podno litice i izgled grada.

Kao dodatne primjere uspješnog građanskog djelovanja navode povlačenje investitora iz projekta u Vrulji te promjene povezane s projektom marine Ribnjak.

"Ličanima danas poručujemo: niste sami", ističu iz udruge te dodaju da podržavaju i druge građane koji se bore protiv nefunkcioniranja državnog sustava, pogodovanja interesnim skupinama i odluka koje se donose bez uvažavanja ljudi koji žive na pogođenim područjima.

Udruga upozorava i da je Europska komisija ovog ljeta pokrenula postupak protiv Hrvatske zbog nepotpunog prenošenja Direktive (EU) 2024/1203, kojom se uvode stroža pravila za zaštitu okoliša kaznenim pravom. Naglašavaju da ne traže retroaktivnu primjenu novih kaznenih odredbi, nego dosljednu primjenu postojećih zakona i utvrđivanje odgovornosti za ozbiljnu štetu nanesenu okolišu.

"Nikakav otpad ne smije se uvoziti u Hrvatsku dok Hrvatska nema odgovarajući sustav gospodarenja vlastitim otpadom. Hrvatska ne smije postati crna jama Europske unije. Lika nije ničije odlagalište. Omiš nije ničiji poligon za eksperimente", poručili su.

Iz udruge Volim Omiš, čiji je predsjednik Ivan Barišić, najavili su da će se pridružiti sutrašnjem prosvjedu u Zagrebu.

"Zato smo uz Liku. Zato ćemo biti u Zagrebu. I zato ćemo nastaviti govoriti dok nas ne čuju", zaključili su.