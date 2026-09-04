SUBOTA OD 11 SATI
VIDEO, FOTO / N1 u Gospiću uoči sutrašnjeg prosvjeda: "Vodi nas zajedništvo"
Prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" u Zagrebu, koji se održava nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića, održava se sutra i pripreme su u punom jeku.
Okupljanje sudionika zakazano je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će mirna povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je u 12 sati predviđen središnji dio programa.
Organizatori traže hitnu i potpunu sanaciju onečišćenih lokacija, utvrđivanje odgovornosti te jasne rokove za uklanjanje otpada koji prijeti zdravlju građana i ekosustavu Like.
Također, na N1 smo pripremili posebni program od 10 sati, s gostima u studiju i reporterima na terenu.
11 Objava
12:30
prije 7 min.
Možemo uz kukuruz najavljuje prosvjed
Kao najavu za prosvjed, iz Možemo su objavili video koji zaokuplja pažnju. Kroz njega su pokušali demonstrirati koliko se otpada uvodi u Hrvatsku i koliko je ilegalno odloženo u Gospiću.
"Nemoj da Hrvatska pukne pod HDZ-om kao stol u ovom videu! Vidimo se sutra na prosvjedu u 11 sati na Tomislavcu", poručili su iz Možemo.
12:12
prije 25 min.
Plenković o otpadu na sjednici Vlade
Premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade se ponovno osvrnuo na situaciju oko otpada u Gospiću. Više OVDJE.
11:51
prije 45 min.
Mato Franković prozvao političare i javne osobe koje idu na prosvjed
Dubrovački gradonačelnik Mato Franković kritizirao je na društvenim mrežama političare i javne osobe koje će doći na prosvjed zbog odlaganja ilegalnog otpada u Lici. Više OVDJE.
11:28
prije 1 h
Grmoja: Pokušaj Vlade se urušio pred očima cijele Hrvatske
Mostov Nikola Grmoja pozvao je na sutrašnji prosvjed putem društvenih mreža.
"Sad je sasvim jasno da se pokušaj Vlade da svjetonazorski oboji prosvjed urušio pred očima cijele Hrvatske.
Organizatori prosvjeda su ljudi iz Gospića, podršku su snimili lički branitelji, dolaze katoličke inicijative, dolaze navijači, radnici, intelektualci, HOS-ovci koji su branili Vukovar staju iza prosvjeda."
11:20
prije 1 h
Pogledajte transparente koje Ličani nose u Zagreb
N1 / Borna Šmer
N1 / Borna Šmer
N1 / Borna Šmer
N1 / Borna Šmer
N1 / Borna Šmer
N1 / Borna Šmer
N1 / Borna Šmer
N1 / Borna Šmer
11:14
prije 1 h
Omišani uz Ličane: "Niste sami, dolazimo i mi"
Udruga Volim Omiš podržala je prosvjed za Liku koji će se sutra održati u Zagrebu, poručivši građanima da javni pritisak i prosvjedi mogu dovesti do promjena. Kao primjer navode vlastitu borbu oko projekta omiške obilaznice.
"Ličanima poručujemo ono što smo i sami naučili kroz vlastitu borbu: ne šutite, ne bojte se i ne odustajte. Prosvjed, javni pritisak i argumentirana borba građana mogu promijeniti stvari koje su se godinama predstavljale kao nepromjenjive", poručili su iz udruge.
Podsjećaju da je direktor Hrvatskih cesta Ivica Budimir početkom godine, nakon niza prosvjeda građanskih inicijativa i mjesnih odbora Grada Omiša, tvrdio da se trasa obilaznice neće mijenjati. Građani su upozoravali na probleme vezane uz sigurnost, funkcionalnost, prostor i okoliš te na činjenicu da je projektirana bez odgovarajućeg pristupnog čvora.
Nakon prosvjeda, kontinuiranog javnog pritiska, iznošenja stručnih argumenata i obraćanja nadležnim tijelima Europske komisije projekt je ipak izmijenjen. Prihvaćeno je prometno rješenje s rotorom u Zakučcu, na kojem su inzistirali protivnici prvotnog projekta.
Iz udruge to smatraju dokazom da građanski pritisak može dati rezultate, ali upozoravaju da izmjenama nisu riješeni sigurnosni i ekološki problemi, kao ni pitanje utjecaja projekta na vizualni identitet Omiša. Zbog toga i dalje inzistiraju na rješenju s jednim glavnim tunelom i odgovarajućim sigurnosnim rješenjem, kojim bi se, tvrde, bolje zaštitili prostor, okoliš, stanovnici podno litice i izgled grada.
Kao dodatne primjere uspješnog građanskog djelovanja navode povlačenje investitora iz projekta u Vrulji te promjene povezane s projektom marine Ribnjak.
"Ličanima danas poručujemo: niste sami", ističu iz udruge te dodaju da podržavaju i druge građane koji se bore protiv nefunkcioniranja državnog sustava, pogodovanja interesnim skupinama i odluka koje se donose bez uvažavanja ljudi koji žive na pogođenim područjima.
Udruga upozorava i da je Europska komisija ovog ljeta pokrenula postupak protiv Hrvatske zbog nepotpunog prenošenja Direktive (EU) 2024/1203, kojom se uvode stroža pravila za zaštitu okoliša kaznenim pravom. Naglašavaju da ne traže retroaktivnu primjenu novih kaznenih odredbi, nego dosljednu primjenu postojećih zakona i utvrđivanje odgovornosti za ozbiljnu štetu nanesenu okolišu.
"Nikakav otpad ne smije se uvoziti u Hrvatsku dok Hrvatska nema odgovarajući sustav gospodarenja vlastitim otpadom. Hrvatska ne smije postati crna jama Europske unije. Lika nije ničije odlagalište. Omiš nije ničiji poligon za eksperimente", poručili su.
Iz udruge Volim Omiš, čiji je predsjednik Ivan Barišić, najavili su da će se pridružiti sutrašnjem prosvjedu u Zagrebu.
"Zato smo uz Liku. Zato ćemo biti u Zagrebu. I zato ćemo nastaviti govoriti dok nas ne čuju", zaključili su.
11:08
prije 1 h
N1 dokumentarac: "Gospić - i naš dom"
Oko tri godine od prvih prijava te godinu i pol od uhićenja i istrage USKOK-a, Gospićani i dalje žive uz ilegalni, opasni otpad.
Kako je izgledala njihova borba tijekom godina, na kakve su zidove nailazili, što su institucije radile ili nisu radile te kakav strah zbog svega toga danas osjećaju, stanovnici grada u srcu Like ispričali su Vanji Kranic i Katarini Plantak.
11:06
prije 1 h
N1 komentar: Pripreme za prosvjed u Zagrebu
Donosimo jutarnju analizu naše Katarine Plantak na temu sutrašnjeg prosvjeda. Možete je pogledati OVDJE.
11:04
prije 1 h
Antun Zdunić o opasnom otpadu
Antun Zdunić iz inicijative "Gospić bez otrova" gostovao je u Novom danu kod naše Hanan Nanić i komentirao sutrašnji prosvjed u Zagrebu. Više OVDJE.
10:56
prije 1 h
Evo koliko autobusa iz Like dolazi u Zagreb
Sedam autobusa punih prosvjednika krenut će u subotu ujutro iz Gospića prema Zagrebu, dva stižu iz Otočca, a brojni Ličani dolaze vlastitim automobilima. Na Trgu kralja Tomislava pridružit će im se Gospićani i Ličani koji žive u Zagrebu.
Više OVDJE.
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