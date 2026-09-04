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O prosvjedu se oglasila i policija
O prosvjedu protiv ilegalnog otpada u Lici se oglasila zagrebačka policija.
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"U subotu, 5. rujna 2026. od 11 do 14 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održat će se javno okupljanje pod nazivom "Hodaj za Gospić, hodaj za Hrvatsku". Predviđena trasa kretanja sudionika je: Trg kralja Tomislava - Trg Josipa Juraja Strossmayera - Trg Nikole Šubića Zrinskog - Praška ulica - Trg bana Josipa Jelačića", navode iz policije te dodaju:
"Sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, a temeljem članka 79. citiranog Zakona, u sklopu osiguranja zagrebačka će policija audio-vizualno snimati navedeno javno okupljanje na mjestu okupljanja, trasi kretanja i prilaznim pravcima."
A u subotu 5. rujna budite uz nas. N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".
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