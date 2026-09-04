O prosvjedu se oglasila i policija

"U subotu, 5. rujna 2026. od 11 do 14 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održat će se javno okupljanje pod nazivom "Hodaj za Gospić, hodaj za Hrvatsku". Predviđena trasa kretanja sudionika je: Trg kralja Tomislava - Trg Josipa Juraja Strossmayera - Trg Nikole Šubića Zrinskog - Praška ulica - Trg bana Josipa Jelačića", navode iz policije te dodaju: