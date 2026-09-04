MATO FRANKOVIĆ
"Benčić, Hajdaš Dončić, Šerbedžija, Severina, Bulj i Milanović - ujedinjeni u borbi za Liku. Je li to uistinu tako?"
Dubrovački gradonačelnik Mato Franković kritizirao je na društvenim mrežama političare i javne osobe koje će doći na prosvjed zbog odlaganja ilegalnog otpada u Lici.
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Smatra da je to pokušaj rušenja Vlade, a ne iskrena želja pomoći Ličanima. Pritom poziva da se odgovorni kazne, ali ne smatra da ikakvu odgovornost imaju oni koji upravljaju državom.
Prenosimo njegovu objavu u cijelosti:
"Liku treba očistiti od smeća, a zbog svega što se tamo događalo svi odgovorni akteri zaslužuju doživotnu zatvorsku kaznu. Ni jednim promilom ne želim braniti osobe koje su počinile taj zločin protiv domovine.
Ali kada vidim tko sve poziva na prosvjed, jasno mi je da će Ličani biti iskorišteni isključivo kao političko meso za Možemo i SDP. I Most se nada da će se nešto pronaći i za njih.
Nema u Hrvatskoj medija koji ne poziva na prosvjed. Na portalima se odbrojavaju sati do njegova početka. Pišu se osobne biografije pokretača prosvjeda, a sve koji ne žele biti u koloni sa Sandrom Benčić i Sinišom Hajdašem Dončićem proglašavaju "ćacijima".
Osim broja prosvjednika, koji će se zasigurno pomno brojati, istodobno bi trebalo prebrojiti i političke parazite koji će prisustvovati prosvjedu. One koji bi preko otpada željeli ostvariti vlastite političke ciljeve.
Jer, kako je rekao Hajdaš Dončić: "Prvo saborski Odbor za zaštitu okoliša, a nakon toga opoziv Vlade."
Dakle, potpuno je jasno da njima zdravlje Ličana i zaštita Like nisu cilj. Njima je cilj rušenje Vlade, dok su Lika i Ličani samo sredstvo kojim bi taj cilj pokušali ostvariti.
I ja sam za Liku i Ličane. Podržavam prosvjed Ličana, apsolutno ga podržavam. Ali zanima me hoće li Ličani pozdraviti ili izviždati Hajdaša Dončića zbog smeća u Perušiću?"
A u subotu 5. rujna budite uz nas. N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".
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