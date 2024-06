Na 12. Hodu za život u Splitu oko 700 ljudi, došli i kontraprosvjednici

Podijeli :

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Oko 700 ljudi okupilo se, po procjeni policije, na splitskom Trgu Gaje Bulata kod zgrade HNK u nedjelju predvečer kako bi sudjelovali u "Hodu za život, obitelj i Hrvatsku" pod geslom "Glas rođenih za život nerođenih".

Nacionalna koordinatorica “Hoda za život, obitelj i Hrvatsku” Željka Markić podsjetila je da je današnji “Hod za život” 12. po redu.

“Jako mi je drago da se toliko ljudi okupilo i u Splitu i da imamo priliku zajedno, koristeći činjenicu da živimo u demokraciji, kao građani snositi svoju odgovornost i da javno kažemo da se zalažemo za zaštitu prava na život, od začeća do prirodne smrti”, rekla je Markić.

Markić: Zakon je zastario, vrijeme je da počne odražavati znanstvene činjenice

Ocijenila je i da je zakon star više od 45 godina zastario te da očekuju da se provedu zakonske promjene i osigura više novca za majke, djecu i obitelji.

Očekujemo, naglasila je, da zakon u Hrvatskoj počne odražavati znanstvene činjenice, a to je da život svakog čovjeka počinje začećem i završava prirodnom smrću.

“Način na koji će se to regulirati prepuštam onima koji su za to odgovorni, a to su zastupnici u Hrvatskom saboru”, istaknula je te dodala da je prvi korak – promijeniti zakon.

“Želimo da se o tome razgovara i raspravlja u Hrvatskoj bez etiketiranja na jasan način poštujući znanost”, poručila je Markić.

Članica organizacijskog tima “Hoda za život” u Splitu Brankica Boljat rekla je da je među Splićanima koji su došli vidjela dosta mladih, djece, studenata i umirovljenika, a svi su oni, istaknula je, zajedno za zaštitu života od začeća do prirodne smrti.

Ustvrdila je da su svjesni da “industrija pobačaja želi iskoristiti ranjivu situaciju” u kojoj su trudne djevojke i žene.

“Žele ih uvjeriti da je prekid života izlaz. Međutim, prekid života nikada nije izlaz niti rješenje već je pogubno za majku, za oca i za dijete, i to doslovno. Zato mi ovdje želimo biti glas rođenih za život nerođenih. Želimo dati podršku i obiteljima, djeci i posebno obiteljima s bolesnom djecom, trudnicama s teškim dijagnozama, te naročito nerođenima koji nemaju svoj glas”, poručila je Boljat.

Kontraprosvjednici: Nismo za abortus, ali pravo izbora treba ostaviti

Tijekom govora sudionika i programa “Hoda za život” na Rivu su došli kontra- prosvjednici te poručili da su “ustali protiv” jer smatraju da se pod krinkom zagovaranja prava djece ugrožavaju prava žena. Tvrde da žena savršeno dobro zna kada je spremna za veliku odgovornost imanja i odgajanja djeteta, kao i da se ljude koji se zalažu za pravo na izbor prikazuje kao ubojicu djece.

“Nas koji dovoljno poštujemo pravo žene na izbor se tretira kao krvoloke koji mrze djecu. Mi nismo ZA abortus. Nitko ne voli ići na abortuse. Ali trebalo bi ostaviti pravo izbora jer je to zadnja opcija kad sve ostale institucije zakažu”, poručili su.

“Ako vam je toliko stalo do prava djece, zašto se ne borite za živu već rođenu djecu, napuštenu i zlostavljanu, kojih su dječji domovi prepuni, a bit će još puniji ako se pravo na pobačaj ukine”, naveli su.

