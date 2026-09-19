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odao ga sumnjiv detalj

Drama na hrvatskoj granici: Uhićen Mađar, policija otkrila što je skrivao u autu

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19. ruj. 2026. 15:35
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10.12.2024., Slavonski Brod - Pojacan promet vozila na granicnom prijelazu s Bosnom i Hercegovinom u Slavonskom Brodu. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL/Ilustracija

Kriminalističkim istraživanjem nad 25-godišnjakom je utvrđeno, da je isti došao u neovlašten posjed navedenih eksplozivnih naprava u namjeri da iste preveze preko državne granice u Republiku Hrvatsku, odnosno Europsku uniju, izvijestila je policija.

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Na graničnom prijelazu Slavonski Šamac, na ulazu u Republiku Hrvatsku, kontroliran je osobni automobil, kojim je upravljao 25-godišnjak (mađarski državljanin). U suradnji policije i carine pregledan je vozač, putnici, osobni automobil i prtljaga. Pritom je uočen predmet umotan i pričvršćen za karoseriju podvozja automobila.

Nadalje, sukladno nalogu Županijskog suda u Slavonskom Brodu, automobil je pretražen te su u podvozju automobila pronađene i oduzete dvije ručne bombe M75, koje je na siguran način preuzeo policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu.

Kriminalističkim istraživanjem nad 25-godišnjakom je utvrđeno, da je isti došao u neovlašten posjed navedenih eksplozivnih naprava u namjeri da iste preveze preko državne granice u Republiku Hrvatsku, odnosno Europsku uniju te ih je samoljepljivom vrpcom pričvrstio za podvozje automobila.

Policijski službenici protiv 25-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te je predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave.

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Teme
europska unija hrvatska bombe granica policija

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