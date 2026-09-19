Drama na hrvatskoj granici: Uhićen Mađar, policija otkrila što je skrivao u autu

Na graničnom prijelazu Slavonski Šamac, na ulazu u Republiku Hrvatsku, kontroliran je osobni automobil, kojim je upravljao 25-godišnjak (mađarski državljanin). U suradnji policije i carine pregledan je vozač, putnici, osobni automobil i prtljaga. Pritom je uočen predmet umotan i pričvršćen za karoseriju podvozja automobila.