Penava kod Janše najavio izgradnju spomen-parka s kosturnicom: "Tezno je najveća masovna grobnica u Europi"

Domovinski pokret

Potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata Ivan Penava sastao se u utorak u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Glavna tema razgovora bilo je istraživanje masovne grobnice u Teznom kod Maribora te mogućnost povrata posmrtnih ostataka hrvatskih žrtava u Hrvatsku, priopćeno je iz Domovinskog pokreta.

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Na sastanku su sudjelovali i saborski zastupnik te zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe, predsjednik Komisije slovenske vlade za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitja Ferenc i njihovi suradnici.

Prema procjenama istraživača koje navodi Domovinski pokret, u protutenkovskom rovu u Teznom zakopano je između 15.000 i 20.000 ljudi ubijenih u svibnju 1945. godine. U priopćenju se navodi da je riječ o razoružanim pripadnicima hrvatske vojske i civilima koje su likvidirale komunističke snage.

"Titov komunistički režim odgovoran je za najveći zločin"

Iz DP-a navode da je Janša izrazio spremnost za suradnju slovenskih i hrvatskih vlasti u istraživanju grobišta. Kao pokazatelj važnosti koju slovenska vlada pridaje toj temi istaknuli su i donošenje Zakona o prikrivenim vojnim grobištima.

Penava je nakon sastanka poručio da Hrvatska i Slovenija imaju zajedničku odgovornost za istraživanje poslijeratnih zločina i dostojanstven pokop žrtava.

"Titov komunistički režim odgovoran je za najveći zločin nakon Drugog svjetskog rata na tlu Europe. Hrvatsku i Sloveniju povezuje zajednička tuga i bolno sjećanje, ali i odgovornost za rasvjetljavanje ovih zločina i jasnu osudu jugoslavenskog komunizma koji ih je sustavno izvršavao“, izjavio je Ivan Penava.

Kazao je i da sadašnje vlade u Hrvatskoj i Sloveniji otvaraju prostor za intenzivniju suradnju na tom pitanju.

"Hrvatska danas s Domovinskim pokretom ima najdesniju vladu od osamostaljenja, a u Sloveniji je ponovno na vlasti domoljubna opcija koja želi zajedno s nama otkrivati, istraživati i dokumentirati masovne grobnice te dostojanstveno sahraniti žrtve“, rekao je.

Najavio spomen-park i kosturnicu

Penava je slovenskog premijera upoznao i s planovima koji se, prema njegovim riječima, pripremaju u suradnji saborskog Povjerenstva, Ministarstva hrvatskih branitelja i hrvatske Vlade.

Među njima je izgradnja spomen-parka s kosturnicom u Hrvatskoj u koju bi se mogli smjestiti posmrtni ostaci velikog broja žrtava iz Teznog i drugih stratišta.

Penava je Tezno pritom opisao kao, prema pretpostavkama, "najveću masovnu grobnicu u Europi“.

"Uskoro ćemo o tome izvijestiti javnost, a provedbena tijela s hrvatske i slovenske strane značajno će pojačati aktivnosti“, najavio je.

Prije sastanka u slovenskoj vladi Penava i Mlinarić posjetili su i slovenski parlament. Ondje su, prema priopćenju, razgovarali o istraživanju zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata te pronalasku i dostojanstvenom ukopu žrtava koje do danas nemaju obilježena grobna mjesta.