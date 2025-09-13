Na Lučkom i Demerju kolone, zastoji su i kod tunela Učka

HAK / Screenshot

Povremeno je pojačan promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoje i vožnja u koloni. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

između Zagreba i Zadra u oba smjera povećana je gustoća prometa;

u smjeru Zagreba kolone su pred naplatom Lučko (oko 1 km) i Demerje (oko 2 km);

pred naplatom Lučko u smjeru mora nema dužih čekanja.

A2 Zagreb-Macelj:

zbog pojačanog prometa zabrana je prometa za autobuse i teretna vozila na dionici Krapina-Đurmanec.

Istarski ipsilon (A8/A9):

povremeno se vozi usporeno između čvora i tunela Učka u oba smjera.

DC1 Zagreb-Karlovac-Gračac-Knin-Split:

u zonama radova u Udbini i Tušiloviću povremeno se vozi usporeno uz moguće zastoje.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7.5 t na pojedinim cestama u Istri i priobalju danas je do 14:00 sati, te sutra 14.9.2025.god. od 12:00 do 23:00 sata. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1.