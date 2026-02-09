Na riječkoj dvorani nacrtana nacistička zastava, reagirao Grad

Dvorana Dinko Lukarić izgrađena je 1974. godine i nalazi se u riječkoj četvrti Kozala. Osnovna namjena je za sportove rukomet, košarku i odbojku, a uz to se povremeno koristi za koncerte, turnire i rekreaciju. Kapacitet gledališta je 900 sjedećih i 200 stajaćih mjesta.