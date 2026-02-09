Oglas

Na riječkoj dvorani nacrtana nacistička zastava, reagirao Grad

Hina
09. velj. 2026. 18:50
Portal Fiuman.Hr
Portal Fiuman.hr

Na vanjskom dijelu zgrade sportske dvorane Dinko Lukarić u Rijeci u ponedjeljak je uočena iscrtana nacistička zastava s dodatnom oznakom nacističkih SS postrojbi, nadležne službe Grada Rijeke su počele s uklanjanjem a policija postupa u skladu sa svojim ovlastima.

Na južnom dijelu zgrade dvorane iscrtana je crvena nacistička zastava s bijelim krugom u sredini i kukastim križem, a u donjem desnom kutu zastave je na bijelom polju simbol SS postrojbi.

Policijska uprava primorsko-goranska potvrdila je da je dobila dojavu u ponedjeljak ujutro te postupa u skladu sa svojim ovlastima.

Nakon jutarnjeg policijskog očevida na mjestu događanja gradske službe su počele s uklanjanjem neprimjerenog grafita, tako su odmah uklonjeni kukasti križ i simbol SS postrojbi.

Iz Grada Rijeke istaknuli su da kontinuirano rade na uklanjanju svih grafita i oznaka koje pozivaju na mržnju te od nadležnih institucija i u ovom slučaju očekuju da hitno utvrde počinitelje i poduzmu sve pravno dostupne mjere.

"Rijeka je grad koji jasno stoji uz sve one koji se zalažu za društvo bez nasilja, diskriminacije i netrpeljivosti te ovaj čin na dvorani Dinko Lukarić osuđuje kao neprihvatljiv i suprotan temeljnim vrijednostima demokratskog društva, naglasio je Grad Rijeka.

Dvorana Dinko Lukarić izgrađena je 1974. godine i nalazi se u riječkoj četvrti Kozala. Osnovna namjena je za sportove rukomet, košarku i odbojku, a uz to se povremeno koristi za koncerte, turnire i rekreaciju. Kapacitet gledališta je 900 sjedećih i 200 stajaćih mjesta.

Teme
govor mržnje grad rijeka nacistički simboli

