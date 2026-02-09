"OSTAT ĆEMO PRIJATELJI"
Plenković potvrdio Piletićev odlazak: Razgovarali smo, iscrpljen je... Ništa mu ne zamjeram
Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) stao pred predstavnike medija i javnosti ponudio posljednje informacije oko ministra Marina Piletića.
Na samom početku ponovno je komentirao doček rukometašima i za sve probleme oko njega okrivio zagrebačku vlast. Govorio je i o invalidskim mirovinama, kao i penalizaciji mirovina, inflaciji...
Ali, glavna današnja tema je odlazak ministra Marina Piletića.
"Obavio sam razgovor s njim. Iscrpljen je svim aktivnostima u resoru već neko vrijeme. Razgovarali smo s njim i kroz protekle mjesece. Obavio sam razgovor i s Alenom Ružićem, ravnateljom KBC-a Rijeka. Dogovorili smo da se gospodin Piletić vrati u Sabor, a da ga zamijeni Ružić. Želim se zahvaliti Marinu Piletiću na svemu što je napravio."
"O tome smo razgovarali više od dva mjeseca"
Nije kritizirao dosadašnjeg ministra, opravdao je njegove poteze i pohvalio ga za posao koji je obavljao. Situaciju s inkluzivnim dodatkom ne vidi kao "neki veliki problem".
"Zahvaljujem i koalicijskim partnerima, koji su podržali novog, nadam se, ministra Ružića. Svi su zahvalili ministru Piletiću na doprinosu. Uglavno, sve skupa je dobro, idemo raditi dalje."
Premijer je potvrdio da nije bilo smjene ili ostavke već da je odlazak dogovor obojice.
"O tome smo razgovarali više od dva mjeseca i odlučili smo to napraviti sada. Osjetili smo da je Marin dao sve što je imao. Najdulje je izdržao kao ministar u tom resoru, a ostat ćemo ne samo kolege nego i dobri prijatelji."
Inkluzivni dodatak ne komentira kroz sve negativno i samu presudu nego naglašava da je njegova Vlada uvela što drugi nisu.
"To je narativ kao onaj o fašizaciji društva. Ne treba se baviti s tih deset posto negativnih stvari. Svi oni koji su možda i čekali na nova rješenja, nisu ostali bez jednog eura koji im pripada. Žao nam je što se čekalo, ali to je, nažalost, procedura. Pričekat ćemo da novi ministar sagleda cijelu situaciju i onda ćemo tražiti rješenja."
"Pošteno je odradio svoj posao"
Piletić se žalio na odluku suda iako je sam najavio da će pravo na inkluzivni dodatak biti nasljedno.
"Nije se žalio on. Podnošenje zahtjeva za inkluzivni dodatak spada u ono što nazivamo upravnim postupkom. Ne možemo to pripisivati političkoj volji. Sagledat ćemo cijelu situaciju."
Premijer je naglasio i da mu ništa ne zamjera.
"Ako gledamo njegov rezime i što je napravio kao ministar rada, od mirovina, invalidskih mirovina, niza paketa potpora... sve su to ogromni iskoraci. Nema te naknade koja u njegovom mandatu nije povećana. Pošteno je odradio svoj posao i najbolje što je mogao. Da nije sve ispalo idealno, Bože moj, to je život, to je politika."
Plenković je potpuno umanjio situaciju s inkluzivnim dodatkom i opravdao se da "nitko nije mogao znati da će se toliko ljudi javiti i zatražiti ga temeljem prava koja ostvaruju".
Poslušaj je i novu pjesmu Mile Kekina.
"Oni koji pjevaju navijačke pjesme ne moraju biti u strahu da će ih njegova pjesma zamijeniti. Nisam siguran da će to motivirati one koji osvajaju medalje ili one koji su peti ili šesti. Lako se razotkriva gdje smo. Moj dojam je da se radi o simpatičnoj pjesmici. Da su imali više vremena, možda bi bila to borbenija i uspješnija pjesma."
